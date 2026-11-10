Транзит угля из Казахстана через РФ остановился, потому что железные дороги перегружены из-за доставки грузов с юга в порты Балтийского моря

Россия остановила транзит казахстанского угля из-за загруженности железных дорог, вызванной тем, что грузопоток из портов Азово-Черноморского бассейна перенаправили в порты Балтийского моря. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на обзор агентства Argus, РЖД не согласовала ни одной заявки на перевозку угля по железной дороге в балтийские порты на октябрь и ноябрь.

В октябре объемы угля из Казахстана, перевезенного транзитом через Россию, упали до 30 тысяч тонн. Поставки осуществлялись только по направлению к Беларуси и Польше. По данным Argus, еще в августе через Россию был экспортирован 1 млн тонн казахстанского угля. В сентябре, когда РЖД начала вводить ограничения, объемы поставок упали до 500 тысяч тонн.

Один из источников Argus на рынке рассказал, что некоторые ограничения действуют и для российских грузоотправителей. На ноябрь РЖД согласовала поставки угля в порт Усть-Луга (Ленинградская область) в объеме 55% от его пропускной способности.

В период с января по июнь текущего года транзит казахстанского угля через российскую территорию увеличился на 20% в годовом выражении и достиг 7,8 млн тонн. Поставки через Усть-Лугу в указанный период выросли в 1,8 раза (4,7 млн тонн), через терминал ОТЭКО в Тамани (Краснодарский край) — на 13% (2,6 млн тонн). Отгрузки через Тамань были приостановлены в начале августа из-за нарушения судоходства в Азовском и Черном морях, отмечает Argus.

Большая часть казахстанского экспорта идет в страны Евросоюза, главным образом в Польшу и Нидерланды. Крупным покупателем угля из Казахстана также является Турция.

Торговое судоходство в Черном и Азовском морях существенно сократилось из-за войны России против Украины. Согласно подсчетам аналитической компании Ambrey Analytics, в общей сложности в результате как российских, так и украинских атак за последние полгода в регионе пострадали около 400 судов. Это привело, в частности, к резкому сокращению экспорта зерна из России. Раньше примерно 90% экспорта зерновых приходилось на черноморские порты, из-за войны грузы начали переправлять из портов в Черном и Азовском морях в балтийские.

В начале ноября ростовский губернатор Юрий Слюсарь признал, что все порты области фактически остановили свою работу из-за обстрелов. По словам губернатора, сразу после начала уборки урожая зерновых начались систематические атаки беспилотников — сначала на портовую инфраструктуру, а затем и на суда. Это привело «фактически к замораживанию судоходства в Азовском, а потом и Черноморском бассейне». Слюсарь признал, что, несмотря на принятые федеральными властями меры по перенаправлению зерна в балтийские порты по железной дороге, вывоз продукции идет не теми темпами, что обычно.