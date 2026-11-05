«Если мы радикально не поможем этой отрасли, мы ее потеряем»: губернатор Ростовской области признал, что все порты региона прекратили работу

Все порты в Ростовской области фактически прекратили работу из-за атак беспилотников, признал губернатор региона Юрий Слюсарь в интервью «России 24»:

«Они переживают тоже сложные времена. Все три наших порта: и Ростов, и Таганрог, и Азов — работа фактически приостановлена. При этом кредиты остались, обязанность по выплате заработной платы осталась».

Слюсарь поблагодарил руководство и акционеров портов, которые, по его словам, не стали массово сокращать сотрудников и продолжают платить им зарплату: «Просто потому, что понимают — если сейчас уволят людей-профессионалов, завтра всë вернется, а людей уже, к сожалению, назад на работу вернуть будет сложно». Слюсарь признал, что всë это привело к стремительному ухудшению финансового положения портовых предприятий:

«Если мы сейчас радикально не поможем этой отрасли, мы ее потеряем. Это проблема не только Ростовской области, но и близлежащих регионов, Краснодарского края».

По словам губернатора, сразу после начала уборки урожая зерновых начались систематические атаки беспилотников — сначала на портовую инфраструктуру, а затем и на суда. Это привело «фактически к замораживанию судоходства в Азовском, а потом и Черноморском бассейне». Слюсарь признал, что, несмотря на принятые федеральными властями меры по перенаправлению зерна в балтийские порты по железной дороге, вывоз продукции идет не теми темпами, что обычно.

Согласно подсчетам Reuters, в сентябре этого года Россия экспортировала через Чёрное и Азовское моря всего 0,3 млн тонн зерна против 4,74 млн тонн в сентябре прошлого года. Таким образом, объемы экспорта этими маршрутами упали год к году примерно в 16 раз. В общей сложности в результате как российских, так и украинских атак за последние полгода в регионе пострадали около 400 судов, подсчитали в аналитической компании Ambrey Analytics.