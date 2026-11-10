Глава МИД Чехии Петр Мацинка извинился за то, что назвал российских хоккеисток «мужеподобными», а хоккей — «мужским видом спорта»

Глава МИД Чехии Петр Мацинка извинился за то, что назвал спортсменок российской юниорской сборной по хоккею «мужеподобными», а хоккей — «мужским видом спорта». Как сообщает Seznam Zprávy, после заседания кабинета министров Мацинка признал, что его заявления были неуместными, и рассказал, что позвонил менеджеру чешской женской сборной по хоккею и попросил передать свои извинения спортсменкам.

«Хотя я говорил о российских хоккеистках, а не о чешских, думаю, сейчас это совершенно неважно. Я вижу, как последующая интерпретация моих слов отразилась на всем чешском женском хоккее, да и на спортивном мире в целом. Должен сказать, что искренне сожалею об этом и приношу свои глубокие извинения», — сказал Мацинка.

Высказывания министра прозвучали 8 ноября в телеэфире в контексте обсуждения чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2027 года, который пройдет в Чехии, и допуска к нему российской сборной. Мацинка заявил, что феминисткам придется обойтись на этом турнире «без российских мужеподобных женщин».

Представитель тренерского штаба женской хоккейной сборной Чехии Иво Моцек, комментируя слова главы МИД, заявил, что чешские хоккеистки представляют страну достойнее, чем те, «кто позволяет себе подобные высказывания». «Подобные выражения может использовать только человек с глубокими внутренними комплексами. К тому же он явно ничего не смыслит в хоккее, особенно в женском», — заявил Моцек. С критикой в адрес Мацинки выступили и чешские спортсменки, в частности Анета Тейралова и Кристина Калтоункова.

В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея на льду (IIHF) допустить российских спортсменов до турниров, которые проходят под ее эгидой. Несколько национальных сборных заявили, что не станут играть с россиянами, а власти Канады заявили, что не допустят российскую и белорусскую сборные к молодежному чемпионату мира по хоккею, который начнется 26 декабря в провинции Альберта.

Правительство Чехии также обсуждает возможность не пустить в страну российских спортсменок для участия в юниорском ЧМ, который пройдет в январе в чешском городе Острава.