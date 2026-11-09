Канада расширила санкции против России. Под ограничения попали 38 организаций и 24 физических лица

Канада объявила о введении новых санкций против России. Как говорится на сайте канадского правительства, ограничения направлены против оборонно-промышленного комплекса и лиц, причастных к киберпреступлениям, а также призваны увеличить экономические издержки для РФ. Среди прочего под рестрикции попали банки российских маркетплейсов Ozon, Wildberries и «Яндекс».

В пресс-релизе МИД Канады говорится:

«Канада внесла в санкционные списки еще 38 организаций и 24 физических лица, чтобы ограничить военный потенциал России. Ограничения направлены против представителей российского оборонно-промышленного комплекса, в том числе тех, кто участвует в разработке технологий баллистических ракет, а также лиц, причастных к российской деятельности в киберпространстве. Эти меры также призваны увеличить экономические издержки России в связи с войной против Украины. В частности санкции затрагивают финансовые структуры, включая криптовалютные биржи, которые способствуют поддержанию российской военной экономики».

Министр иностранных дел страны Анита Ананд уточнила:

«Канада принимает меры, чтобы подорвать возможности Путина наносить ракетные удары по украинским городам».

В частности под санкции попали Ozon Банк, Wildberries Банк, Яндекс Банк, Национальный расчетный депозитарий, криптовалютная биржа EXMO, зарегистрированные в Грузии компании Rapira Group и Aifory, занимающиеся обменом криптовалюты.

Значительную часть нового санкционного списка составили промышленные предприятия. Среди них: Воткинский завод, завод имени Морозова, Каменский комбинат, Центр имени Хруничева, «Тяжмаш» и научно-производственный центр «Алтай». Кроме того, под рестрикции попали предприятия радиоэлектронной промышленности, среди которых «Микрон», НПП «Пульсар», «Светлана-Электронприбор», НИИ «Субмикрон» и «Группа Кремний Эл».

Также в список вошли компании, связанные с морскими перевозками, научно-исследовательские организации и производители промышленного оборудования.

Среди физических лиц, попавших в перечень, оказались директора внесенных в список заводов, киберпреступники и предполагаемые офицеры ГРУ, которых связывают с российскими кибероперациями.

Как отмечается на сайте правительства страны, Канада с 2014 года ввела санкции против более чем 3500 физических и юридических лиц, а также в отношении более 700 судов, причастных к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины, а также к систематическим нарушениям прав человека.