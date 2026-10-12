ЕС ввел санкции против 1646 человек и компаний. Среди них руководители ВПК, кандидаты от восьми партий, члены ЦИК, космонавт и военкор

- 1.Кандидаты от восьми партий и трое членов ЦИК
- 2.Космонавт Новицкий попал под санкции в свой день рождения
- 3.ЕС вернул под санкции бывшего главу украинского правительства
- 4.Более 40% предприятий ВПК зарегистрированы в трех регионах
- 5.Под санкции попали университет и швейные фабрики
- 6.В санкционном списке обнаружились две связанные компании с участием «Военторга»
- 7.Завод «Росатома» из санкционного списка исключили
Евросоюз утвердил крупнейшее с начала полномасштабного вторжения России в Украину расширение санкционного списка, включив в него 1646 физических и юридических лиц. Под ограничения попали 826 предприятий российского военно-промышленного комплекса, 743 их руководителя и еще 77 человек, связанных с выборами в Госдуму на оккупированных территориях Украины. Среди последних — кандидаты от восьми российских партий, трое членов Центризбиркома, космонавт Олег Новицкий, военкор Первого канала Ирина Куксенкова и бывший исполняющий обязанности премьер-министра Украины Сергей Арбузов. Как подсчитал The Insider, изучив опубликованные документы ЕС, в реестре оказались 74 кандидата в депутаты и трое членов ЦИК.
Министры иностранных дел стран ЕС окончательно утвердили ограничения 12 октября, после того как представители государств Евросоюза согласовали их 7 октября. Решения 2026/2279 и 2026/2291 опубликованы в Официальном журнале Евросоюза и вступили в силу.
Более половины новых санкционных позиций связаны с производством российских баллистических ракет, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Ограничения затронули в том числе предприятия, участвующие в производстве ракет комплекса «Искандер-М», изготовителей ракетных двигателей, твердого топлива, специализированных тканей и композитных материалов. В список также вошли производители беспилотников и судостроительные предприятия, обслуживающие подводные лодки.
Для включенных в список физических лиц предусмотрены замораживание активов в Евросоюзе и запрет на въезд. Активы организаций также подлежат заморозке, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять фигурантам финансовые и экономические ресурсы.
Кандидаты от восьми партий и трое членов ЦИК
В отдельном решении Совета ЕС перечислены 77 человек, которых Брюссель считает причастными к проведению российских выборов в Госдуму в сентябре 2026 года на оккупированных территориях Украины.
Изучив опубликованный список, The Insider подсчитал, что 74 фигуранта участвовали в выборах как кандидаты от восьми российских политических партий. Больше всего, 22 человека, представляли «Единую Россию». Еще 14 были кандидатами от КПРФ, 11 — от «Справедливой России», 10 — от ЛДПР, девять — от «Новых людей», четыре — от партии «Зеленые», трое — от «Коммунистов России» и один — от «Родины».
Оставшиеся трое — члены Центральной избирательной комиссии России Алена Булгакова, Анатолий Сысоев и Василина Кулиева. Все они вошли в состав ЦИК в 2026 году. По оценке Совета ЕС, комиссия организовала голосование на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также в аннексированном Крыму и Севастополе.
Среди включенных в список кандидатов также оказались представители оккупационных администраций. В частности, санкции введены против главы назначенной Россией администрации Бердянска Андрея Ковганко, первого заместителя главы оккупационной администрации Запорожской области Оксаны Вьюник и депутата подконтрольного России Государственного совета Крыма Александра Комбарова. Все трое участвовали в выборах от «Единой России».
Космонавт Новицкий попал под санкции в свой день рождения
Один из наиболее известных новых фигурантов — российский космонавт Олег Новицкий. Он участвовал в выборах в Госдуму от КПРФ на оккупированных территориях Украины. Новицкий совершил четыре космических полета и провел на орбите в общей сложности 545 суток. Он трижды выходил в открытый космос, а в 2014 году получил звание Героя России. Под санкции Евросоюза космонавт попал 12 октября, в день своего 55-летия.
В обосновании санкций Совет ЕС указывает, что участие Новицкого в выборах на оккупированных территориях способствовало попыткам легитимировать российскую агрессию против Украины и сохранить контроль России над захваченными территориями.
Под санкции попала и военный корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова, баллотировавшаяся от «Единой России» на оккупированной части Донецкой области. В документе ЕС также указано, что она входит в центральный штаб Общероссийского народного фронта. В сентябре 2026 года Куксенкова уже была внесена в санкционный список Украины.
ЕС вернул под санкции бывшего главу украинского правительства
Еще один фигурант — Сергей Арбузов, бывший председатель Национального банка Украины и исполняющий обязанности премьер-министра при президенте Викторе Януковиче. После смены власти в Украине в 2014 году Арбузов покинул страну. На российских выборах 2026 года он баллотировался от «Справедливой России».
Арбузов уже находился под европейскими санкциями. В марте 2014 года его включили в перечень представителей окружения Януковича, чьи активы заморозили в связи с расследованиями предполагаемого присвоения украинских государственных средств. В последующие годы Арбузов оспаривал ограничения в европейских судах. 5 марта 2021 года Совет ЕС исключил Арбузова из санкционного списка.
Спустя более пяти лет ограничения против бывшего руководителя украинского правительства введены вновь, но уже по другому основанию — за участие в российских выборах на оккупированных территориях Украины.
Более 40% предприятий ВПК зарегистрированы в трех регионах
В основной санкционный перечень вошли 826 российских организаций и 743 их руководителя. Как следует из преамбулы решения, основанием для выбора предприятий стал перечень, ранее составленный самим российским правительством. Российские власти отнесли эти организации к военно-промышленному комплексу и предоставили им право на федеральные субсидии.
The Insider изучил юридические адреса всех 826 организаций и подсчитал, что 359 из них, или 43,5%, зарегистрированы всего в трех регионах: 161 предприятие — в Москве, 122 — в Санкт-Петербурге и 76 — в Московской области. При этом речь идет именно о местах юридической регистрации. Производственные площадки предприятий могут находиться в других регионах.
Под санкции попали университет и швейные фабрики
Среди предприятий и организаций, включенных в список, The Insider обнаружил Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» (МИЭТ) в Зеленограде. В обосновании санкций говорится, что российское правительство отнесло университет к военно-промышленному комплексу и предоставило право на жилищные субсидии его сотрудникам.
Ранее The Insider писал со ссылкой на расследование «Вёрстки», что МИЭТ через суд потребовал более 1,1 млн рублей с бывшей студентки, отказавшейся заключать контракт с Минобороны после обучения в военном учебном центре вуза. На сайте центра также рассказывалось о выпускнице, которая, как утверждалось, во время войны корректировала огонь российской артиллерии.
В санкционном списке оказались и предприятия легкой промышленности, в том числе Курганская и Борисоглебская швейные фабрики, а также другие производители одежды и текстильных изделий. Их включение, как и в случае с остальными организациями, Совет ЕС объясняет принадлежностью к российскому правительственному перечню предприятий ВПК.
В санкционном списке обнаружились две связанные компании с участием «Военторга»
Изучив опубликованный перечень и российские корпоративные реестры, The Insider обнаружил, что под санкции одновременно попали две компании с названием «Золотое руно», зарегистрированные в одном здании на Дмитровском шоссе в Москве. Они имеют разные ИНН и включены в список под номерами 1169 и 1340.
Первая — ООО «Золотое руно» с ИНН 7716804157, зарегистрированная в 2015 году. Как следует из данных ЕГРЮЛ, 26% ее уставного капитала принадлежит АО «Военторг», еще 74% — генеральному директору Денису Ярлыкову. Вторая компания — ООО «ТД Золотое руно» с ИНН 7743208756. Она зарегистрирована в мае 2017 года по тому же адресу. Ее единственная владелица и гендиректор — Анастасия Мовшевич.
Завод «Росатома» из санкционного списка исключили
Вместе с тем в окончательном перечне отсутствуют Соликамский магниевый завод, входящий в структуру «Росатома», и его директор Руслан Димухамедов. Исключить их из готовившегося списка потребовала Эстония, которая продолжает получать от российского предприятия редкоземельное сырье.
Соликамский магниевый завод поставляет соединения редкоземельных элементов эстонской компании NPM Silmet, продукция которой используется в европейской промышленности. Согласно таможенным данным, изученным проектом «Система», в 2022–2024 годах российский завод поставил эстонскому предприятию продукцию более чем на $50 млн. Эстонские власти подтвердили, что добивались исключения предприятия и его руководителя из списка, объяснив это зависимостью европейских производителей от российского сырья.
Ранее The Insider рассказывал, как под европейские санкции попадали оборонные предприятия, фигурировавшие в расследованиях редакции о западных поставках для российской армии. В частности, в декабре 2023 года ЕС ввел ограничения против АО «ЛОМО» и Коломенского завода, которые продолжали получать комплектующие из европейских стран.
Нынешний санкционный пакет стал самым масштабным единовременным расширением персональных ограничений против России с февраля 2022 года. При этом часть включенных в него предприятий уже находилась под другими санкциями или экспортными ограничениями.