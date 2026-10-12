ЕС ввел санкции против 1646 человек и компаний. Среди них руководители ВПК, кандидаты от восьми партий, члены ЦИК, космонавт и военкор

Евросоюз утвердил крупнейшее с начала полномасштабного вторжения России в Украину расширение санкционного списка, включив в него 1646 физических и юридических лиц. Под ограничения попали 826 предприятий российского военно-промышленного комплекса, 743 их руководителя и еще 77 человек, связанных с выборами в Госдуму на оккупированных территориях Украины. Среди последних — кандидаты от восьми российских партий, трое членов Центризбиркома, космонавт Олег Новицкий, военкор Первого канала Ирина Куксенкова и бывший исполняющий обязанности премьер-министра Украины Сергей Арбузов. Как подсчитал The Insider, изучив опубликованные документы ЕС, в реестре оказались 74 кандидата в депутаты и трое членов ЦИК.

Министры иностранных дел стран ЕС окончательно утвердили ограничения 12 октября, после того как представители государств Евросоюза согласовали их 7 октября. Решения 2026/2279 и 2026/2291 опубликованы в Официальном журнале Евросоюза и вступили в силу.

Более половины новых санкционных позиций связаны с производством российских баллистических ракет, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Ограничения затронули в том числе предприятия, участвующие в производстве ракет комплекса «Искандер-М», изготовителей ракетных двигателей, твердого топлива, специализированных тканей и композитных материалов. В список также вошли производители беспилотников и судостроительные предприятия, обслуживающие подводные лодки.

Для включенных в список физических лиц предусмотрены замораживание активов в Евросоюзе и запрет на въезд. Активы организаций также подлежат заморозке, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять фигурантам финансовые и экономические ресурсы.