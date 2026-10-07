Завод «Росатома» исключили из нового пакета санкций ЕС по просьбе Эстонии, которой он поставляет редкоземельные элементы — «Система»

Из нового пакета санкций, который готовит Евросоюз, исключили структуру «Росатома» — Соликамский магниевый завод (СМЗ) и его директора Руслана Димухамедова, выяснил расследовательский проект «Система». Это было сделано по просьбе властей Эстонии.

«Да, мы попросили исключить из почти 1600 санкционных позиций, одобренных сегодня послами, одну российскую компанию и связанного с ней человека. Эта компания поставляет стратегически важные для Европы материалы предприятию NPM Silmet, расположенному в Эстонии. От NPM Silmet зависят европейские производители электромобилей и ветрогенераторов, а также предприятия электронной, автомобильной и авиационной промышленности по всему Европейскому союзу. NPM Silmet активно ищет альтернативные источники материалов, которые сейчас импортирует из России. Эстония вернется к вопросу о включении российской компании и связанного с ней человека в санкционный список в следующем году», – рассказала пресс-секретарь постоянного представительства Эстонии в ЕС Керстин Лепик.

СМЗ производит магний и соединения редкоземельных элементов, также предприятие — фактический монополист в России в части производства соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, отмечает «Система». СМЗ поставляет сырье эстонской компании NPM Silmet — единственному в ЕС предприятию, которое занимается промышленным разделением редкоземельных элементов. Согласно таможенным данным, с 2022 по 2024 год СМЗ поставил NPM Silmet продукции на общую сумму свыше $50 млн.

В новый санкционный список, который согласовали послы стран ЕС, вошли 826 организаций и 743 человека. Все они «входят в недавно составленный российским правительством перечень организаций, входящих в военно-промышленный комплекс», говорится в документе, с которым ознакомилась «Система».

В список вошли, в частности, судоремонтный завод «Звёздочка» и «Адмиралтейские верфи», «КТ – Беспилотные системы», Объединенная ракетно-космическая корпорация, Кировский комбинат искусственных кож и Курганская швейная фабрика. В отношении некоторых предприятий санкции вводились и раньше, теперь они будут расширены.