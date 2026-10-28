США ввели санкции против двоих россиян за помощь северокорейским IT-специалистам в обмене криптовалюты и отмывании денег

Минфин США 28 октября ввел санкции против 10 человек и одной организации, причастных, по данным американских властей, к мошенническим схемам северокорейских IT-специалистов. Под ограничения попали двое граждан России — Витольд Обертас и Илья Бойков, а также 8 граждан КНДР. В Вашингтоне отмечают, что деньги, полученные с помощью выявленных схем, направлялись на финансирование северокорейских программ разработки оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

По данным Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), северокорейские IT-специалисты устраиваются на работу в американские и другие зарубежные компании, используя поддельные документы, украденные персональные данные и вымышленные личности. Большую часть получаемых этими работниками доходов изымают власти КНДР и отправляют их на финансирование военных программ. Кроме того, северокорейцы, получившие таким образом доступ к различным корпоративным сетям, похищают конфиденциальные данные и внедряют вредоносное программное обеспечение. Движению финансовых потоков в рамках этих схем северокорейцам помогают посредники.

Одним из таких посредников Минфин назвал россиянина Витольда Обертаса, который в интересах северокорейской компании Amnokgang Technology Development Company (Amnokgang), ранее попавшей под санкции США, с января 2025 года провел операции по конвертации криптовалюты на сумму около $2 млн, а также другие валютные операции на $1,25 млн в интересах северокорейских властей.

Полный тезка внесенного в санкционный список Витольда Викторовича Обертаса фигурирует в различных российских открытых реестрах. По данным РБК Компании, человек с таким именем 16 июля 2009 года был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Приморском крае. Основным видом его деятельности значилось рыболовство, а дополнительными — транспортная обработка грузов, производство бытовых приборов, ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения. Его статус ИП был прекращен 22 ноября 2025 года.

Кроме того, известно, что Обертас руководил ООО «АС-Холдер» (было ликвидировано в 2023 году) и работал в других компаниях, связанных с морскими перевозками и охранными услугами.

Другой россиянин — Илья Бойков — с 2024 года, по данным OFAC, помогал компании Limited Liability Company Alis (Alis), связанной с северокорейской IT-структурой Chinyong Information Technology Cooperation Company (Chinyong). В Минфине США утверждают, что Бойков занимался обменом криптовалюты, отслеживанием транзакций и логистической поддержкой, а общая сумма криптовалютных операций, проведенных с его помощью, составила около $3,5 млн.

Под санкции также попал First Financial and Technical Development Center (FFTDC) — организация, которая, по данным Минфина США, находится в России и контролируется властями КНДР. Утверждается, что центр занимался отмыванием денег через криптовалюту, а шесть вычисленных Минфином США северокорейцев, работавших в России, с 2025 года заработали для организации более $750 тысяч. Всех их поименно включили в санкционный список.