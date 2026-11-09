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Путин наградил 17 сотрудников гостелесети, попавшей под санкции ЕС за распространение пропаганды на оккупированных территориях Украины

The Insider
Фото: пресс-служба РТРС

Фото: пресс-служба РТРС

Президент России Владимир Путин наградил 17 сотрудников Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) — государственного предприятия, обеспечивающего трансляцию федеральных телеканалов, в том числе Первого канала и «России 24». Имена награжденных перечислены в указе президента от 9 ноября 2026 года. Ранее Евросоюз ввел против РТРС санкции за распространение российской пропаганды на оккупированных территориях Украины.

Ордена Почета получили директор казначейства РТРС Андрей Хромов, заместитель генерального директора Михаил Небольсин и директор Московского регионального центра Дмитрий Назаров. Директор департамента информационного обеспечения Виктор Потанин награжден орденом Дружбы. Еще десять сотрудников получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, а троим присвоены почетные звания. Среди них — директор департамента мобилизационной подготовки и гражданской обороны Алмаз Сулейманов, главный бухгалтер Татьяна Манец и заместитель гендиректора Маргарита Суханова.

Евросоюз ввел санкции против РТРС, а также персональные ограничения против ее гендиректора Андрея Романченко и директора департамента координации развития инфраструктуры связи на «новых территориях» Владимира Найденова 15 июля 2025 года. Как отмечается в санкционном документе, предприятие сыграло ключевую роль в замене украинских систем телевещания на оккупированных территориях сетью, транслирующей одобренный российскими властями контент. По оценке ЕС, это направлено на подавление инакомыслия, распространение российской пропаганды и ограничение доступа жителей к независимой информации. Сотрудники РТРС непосредственно участвовали в налаживании российского телевещания на оккупированных территориях Украины.

Награждения сотрудников РТРС происходили и раньше. В августе 2020 года Путин наградил около 300 работников предприятия за переход России на цифровое телевещание. Среди них были Хромов, Небольсин и Суханова, вновь получившие награды в ноябре 2026 года. В августе 2026 года, к 25-летию РТРС, Путин наградил орденом Почета весь коллектив предприятия.

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Публикация:«Путин наградил 17 сотрудников гостелесети, попавшей под санкции ЕС за распространение пропаганды на оккупированных территориях Украины»

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