Путин наградил миллиардера Рашникова высшей степенью ордена «За заслуги перед Отечеством». Он поставлял металл производителям танков и ракет

Президент России Владимир Путин наградил миллиардера Виктора Рашникова, основного владельца и председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК), орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. На награждение бизнесмена, чьи компании поставляли металл предприятиям российского военно-промышленного комплекса, обратил внимание The Insider. Соответствующий указ опубликован 30 октября на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что Рашников получил награду «за большой вклад в развитие промышленности и многолетнюю добросовестную работу». Это высшая степень ордена «За заслуги перед Отечеством». Ранее бизнесмен был награжден орденами IV, III и II степеней, поэтому теперь стал его полным кавалером. В 2022 году Путин также присвоил Рашникову звание Героя Труда России.

78-летний Рашников — один из богатейших предпринимателей России. По оценке Forbes, его состояние составляет $9,3 млрд. Бизнесмен начал работать на ММК слесарем в 1967 году, позднее возглавил предприятие, а в ходе приватизации сосредоточил контроль над комбинатом в своих руках.

Компании Рашникова поставляли металл предприятиям российского ВПК, в том числе производителям танков, ракет и систем противовоздушной обороны. Как выяснил «Проект» в расследовании об участии российских миллиардеров в производстве вооружений, «Торговый дом ММК» снабжал продукцией Воткинский завод, выпускающий баллистические ракеты, НПО «Искра», разрабатывающее двигатели для ракетных комплексов, и Ижевский электромеханический завод «Купол», производящий зенитные ракетные комплексы «Тор» и «Оса».

По данным «Проекта», ММК также поставлял металл «Уралвагонзаводу», производящему танки, и Омскому заводу транспортного машиностроения, который занимается производством и модернизацией бронетехники. Среди других заказчиков продукции компаний Рашникова были «Адмиралтейские верфи», «Севмаш» и другие судостроительные предприятия, выпускающие в том числе военные корабли и подводные лодки.

Поставки металла предприятиям ВПК продолжались и после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Согласно исследованию Ore to Ordnance, основанному на данных железнодорожных перевозок, в 2023 году Магнитогорский металлургический комбинат поставил «Уралвагонзаводу», производящему танки, 57,3 тысячи тонн металла. Поставки продолжались как минимум до апреля 2024 года. Среди других получателей продукции ММК исследователи называют «Уралтрансмаш», выпускающий самоходные артиллерийские установки.

В августе 2022 года США ввели санкции против Рашникова и Магнитогорского металлургического комбината. Американский Минфин отметил, что ММК является одним из крупнейших российских налогоплательщиков, обеспечивающих значительные поступления в государственный бюджет, и одним из основных производителей стали. Рашников также находится под санкциями Евросоюза, Великобритании, Канады, Швейцарии и ряда других стран.

В марте 2023 года Le Monde сообщила, что французские власти арестовали виллу стоимостью 23 млн евро на Лазурном берегу, предполагаемым владельцем которой считался Рашников. Недвижимость была оформлена на швейцарскую компанию, принадлежавшую панамской структуре. После начала полномасштабного вторжения России в Украину виллу продали, однако французская финансовая разведка заблокировала 17 млн евро, полученных от сделки.