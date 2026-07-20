Путин наградил своего консильери Юрия Ковальчука орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Президент России Владимир Путин наградил своего давнего друга, основного акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. В указе Ковальчук назван «общественным деятелем». Награду ему присудили «за большой вклад в реализацию социально значимых проектов, эффективную работу по сохранению культурно-исторических ценностей и активную благотворительную деятельность».

В 2020 году «Проект» выпустил расследование о Ковальчуке, назвав его «личным консильери» Путина и вторым по влиятельности человеком в России. По данным журналистов, Ковальчук фактически выполняет функции доверенного советника президента, контролирует крупную медиаимперию и управляет активами, которыми пользуется Путин.

Авторы расследования писали, что структуры банка «Россия» зарабатывают миллиарды рублей на комиссиях за коммунальные платежи, а сам Ковальчук через «Национальную медиа группу» получил влияние на крупнейшие российские СМИ. Связанные с ним люди и компании также владеют элитной недвижимостью в разных регионах России, которой, по данным «Проекта», пользуется Путин.

Тем же указом Путин наградил певца Олега Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов, который в 2004–2007 годах занимал пост секретаря Совета безопасности, получил орден I степени. В указе Иванов обозначен как чрезвычайный и полномочный посол в отставке.

Орденом Александра Невского награжден бывший сенатор и экс-глава комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов, ныне занимающий должность вице-президента Российского совета по международным делам. Председатель Сената Узбекистана Танзила Нарбаева получила орден Почета, а ректор Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина Семён Михайловский — орден «За заслуги в культуре и искусстве».