У депутата Госдумы, бросившего вызов «человеку Рашникова», украли 1400 подписей. Сборщика, как утверждается, ранили ножом

Депутат Госдумы Станислав Наумов сообщил, что его сборщика ранили ножом и похитили 1400 подписей за выдвижение. Как утверждается, нападение на Романа Махмутова произошло воскресным вечером, 2 августа, в Кизильском районе Челябинской области. Сейчас сборщик подписей находится в реанимации.

Наумов утверждает, что подписи были уже оформлены и подготовлены к передаче в избирательную комиссию. Вместе с оставшимися документами он планировал 5 августа сдать 15 тысяч подписей, однако после похищения их количества оказалось недостаточно:

«Лично для меня организатор покушения и похищения очевиден, вскоре я обязательно дам соответствующие показания. Но пока надо восстановить подписные листы. Люди, помогавшие Роману собирать подписи в Кизильском районе, заново это делать побоялись. Организаторы нападения достигли своей цели, это надо признать. Жив или нет сам налетчик — большой вопрос».

В региональном управлении МВД сообщили изданию Ura.ru, что информация о нападении зарегистрирована, пострадавший опрошен, а полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Ведомство пока не подтверждало ни похищение подписей, ни связь нападения с избирательной кампанией. Других независимых подтверждений версии Наумова на момент публикации нет.

Станислав Наумов — действующий депутат Госдумы, избранный в 2021 году по федеральному списку ЛДПР. Он занимает пост заместителя председателя комитета по экономической политике. До избрания в парламент Наумов работал статс-секретарем — заместителем министра промышленности и торговли, вице-президентом фонда «Сколково» и директором по взаимодействию с органами власти в X5 Retail Group.

В декабре 2025 года Наумов сообщил, что намерен участвовать в следующих выборах от «Единой России». Вскоре ЛДПР освободила его от должности первого заместителя руководителя думской фракции, а весной депутат приостановил членство в партии. На праймериз «Единой России» он занял 7-е место среди претендентов на включение в региональный список, партия не выдвинула его на выборы.

После этого Наумов решил баллотироваться как самовыдвиженец по Магнитогорскому одномандатному округу № 191. Кандидатом «Единой России» в нем стал Владимир Дремов, работающий в Магнитогорском металлургическом комбинате. Ura.ru называло Дремова доверенным лицом владельца ММК Виктора Рашникова, а позднее описывало решение Наумова идти на выборы самостоятельно как «вызов человеку Рашникова».

Сам Наумов говорил, что намерен собрать на одну подпись больше, чем Дремов получил голосов на праймериз «Единой России». По его словам, значительный запас был необходим и потому, что избирательные комиссии тщательно проверяют документы самовыдвиженцев и могут признать часть подписей недействительными.

Наумов уже пытался баллотироваться от «Единой России» по Магнитогорскому округу в 2021 году, но снял кандидатуру во время праймериз. По его словам, он обсуждал кампанию на одном из мероприятий в регионе, на котором присутствовали губернатор Алексей Текслер и Виктор Рашников, и говорил, что не хочет «усиливать разногласия»:

«Не очень понимаю, зачем Виктору Филипповичу Рашникову и Алексею Леонидовичу Текслеру терять возможность иметь действительно сильного депутата, способного качественно представлять интересы региона на федеральном уровне. Смысл моих недавних консультаций, которые я провел на полях заседания регионального СПП, сводился к тому, чтобы не усиливать разногласия. Мы и так показали, что Магнитогорский округ конкурентный, но при этом мы можем корректно вести дискуссию — и приложить усилия, — чтобы в итоге у региона появился действительно сильный и, главное, полезный депутат».

После выхода из праймериз Наумов вступил в ЛДПР и получил депутатский мандат по партийному списку.

Публичных доказательств причастности представителей ММК, «Единой России» или соперников Наумова к нападению нет. Сам депутат пока также не назвал человека, которого считает организатором.

Наумов известен также как политтехнолог и специалист по публичным коммуникациям. В 2010–2020 годах он возглавлял Российскую ассоциацию по связям с общественностью, а сама ЛДПР писала, что на выборах он работал политтехнологом партии.

The Insider писал, что стопроцентная турецкая «дочка» ММК, связанная с Виктором Рашниковым, ввозила в Россию компоненты немецкого оборудования через посредников после введения санкций. В другом расследовании говорилось, что для комбината поставили южнокорейское оборудование стоимостью $16,9 млн, при этом высокопрочные стали ММК востребованы российскими военными судостроителями. Турецкий актив комбината также фигурировал в расследовании Associated Press о вывозе похищенного на оккупированных территориях Украины зерна.