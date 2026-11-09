NYT: Страны-посредники вернули на родину более 110 мигрантов, которых суды США запретили туда высылать из-за угрозы пыток

Администрация Дональда Трампа депортирует мигрантов в третьи страны, а те отправляют их на родину — туда, куда американские суды запретили высылать этих людей из-за риска пыток, сексуального насилия или преследования. Газета The New York Times выявила более 110 таких случаев и считает эту оценку заниженной. Иностранные правительства соглашаются принимать депортированных в обмен на деньги и внешнеполитические уступки.

По данным издания, в странах-посредниках мигрантов избивали, силой сажали в самолеты и угрожали тюрьмой. В Экваториальной Гвинее, по словам депортированных, полицейские угрожали им оружием, требуя согласиться на возвращение. Из Ганы, по данным юристов, на родину отправили более 40 человек, а тех, кто отказался уезжать, вывезли к границе Того и оставили там без документов. Тем не менее США направили в Гану уже шесть рейсов.

Среди депортированных — уроженец Гамбии Мустафа Камара, работавший медбратом в Небраске. Суд запретил высылать его на родину, поскольку как бисексуал он мог подвергнуться там преследованиям. В июле Камару задержали сотрудники ICE, затем отправили в Гану, а через шесть дней — в Гамбию, где он теперь скрывается. Когда он напомнил о решении суда, ганский иммиграционный чиновник, по словам Камары, ответил: «Здесь не Америка. Здесь Гана».

Госдепартамент заявил NYT, что все отправленные в третьи страны мигранты получили приказ о депортации, а администрация лишь исполняет закон. Власти США также настаивают, что не несут ответственности за судьбу людей после высылки. Ключевой фигурой программы издание называет чиновника Госдепа Эндрю Вепрека, который превратил Бюро по вопросам населения, беженцев и миграции из ведомства помощи беженцам в структуру, занимающуюся депортациями.

В октябре Reuters установило, что США депортировали в третьи страны Африки 40 ЛГБТ-мигрантов, получивших в Америке защиту от высылки на родину. Шестнадцать из них впоследствии против их воли вернули в страны происхождения. Всего после возвращения Трампа в Белый дом в третьи страны выслали более 40 тысяч человек, около 900 из них — в Африку.