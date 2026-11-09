Иран тайно получил причалы и нефтехранилища в Китае, чтобы обходить американские санкции — Iran International

Иран тайно получил контроль над несколькими причалами и нефтяными терминалами в Китае и взял в долгосрочную аренду крупные хранилища, чтобы продавать нефть в обход американских санкций, пишет Iran International. Издание ссылается на секретное письмо Хамида Борда, бывшего главы Национальной иранской нефтяной компании, который сейчас исполняет обязанности министра нефти.

Борд отвечал на письмо, которое Али Шамхани, бывший секретарь Высшего совета национальной безопасности, направил ныне покойному аятолле Али Хаменеи. Шамхани назвал продажи нефти при президенте Масуде Пезешкиане катастрофическими и утверждал, что скидка выросла с 50 центов до $9 за баррель. Министерство нефти это отрицает. Шамхани и Хаменеи погибли при ударе США и Израиля 28 февраля.

По словам Борда, переговоры с Пекином вел МИД Ирана. Причалы принадлежат Тегерану, поэтому туда беспрепятственно заходят танкеры флота «Призраки» Хоссейна Шамхани, сына Али Шамхани, хотя Минфин США ввел санкции против 51 его судна. По данным источников издания в министерстве нефти, речь идет о терминале в свободной зоне Нинбо-Чжоушань, долях в причалах порта Циндао и семи резервуарах, в том числе в Даляне и Хуэйчжоу.

Борд также намекнул, что Шамхани-старшего заботила не продажа иранской нефти, а доля сына. По его словам, Хоссейн Шамхани покупал суда на государственные кредиты, но возил на них российскую нефть, а иранскую брал у Тегерана на продажу, не заплатив заранее и не дав никаких гарантий оплаты. Кроме того, в письме говорится, что Китай еще до войны отказался увеличить квоты на импорт иранской нефти и потребовал бóльших скидок.

В апреле Минфин США ввел санкции против очередной группы судов сети Хоссейна Шамхани. Восемь из десяти танкеров перевозили российскую нефть, и все они, как выяснил The Insider, уже находились под санкциями Украины.