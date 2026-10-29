Иран создал сеть из более чем 5000 посредников для закупки компонентов ракет и дронов в обход санкций и американской блокады — Reuters

Иран создал сеть из более чем 5000 структур, через которые закупает военное оборудование, взрывчатку и компоненты для производства ракет и беспилотников в обход западных санкций и американской морской блокады. С января 2025 года по июнь 2026-го только одна из этих структур импортировала товары на $2,3 млрд, в том числе из России, Китая и европейских стран. Об этом сообщает Reuters по итогам расследования, проведенного совместно с израильско-американской аналитической компанией 240 Analytics.

Выявленные организации связаны с Министерством обороны и логистики вооруженных сил Ирана (MODAFL). Они зарегистрированы по одному адресу в Тегеране, а их названия состоят из сокращения MOD и пяти- или шестизначного номера. Большинство структур появилось в 2013 году, когда Иран находился под жесткими международными санкциями, однако в регистрационных документах датой их основания указано 11 февраля 1979 года — день победы Исламской революции. По данным Reuters, некоторые из них связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и подконтрольными иранской элите фондами. Агентство не обнаружило свидетельств того, что какие-либо из выявленных структур с номерами MOD сами включены в западные санкционные списки.

Сеть позволяет Ирану закупать военную продукцию за рубежом, практически не переводя деньги через международную банковскую систему. По данным Reuters, в 97% изученных поставок расчеты проводились без трансграничных денежных переводов. Посредники и подставные компании использовали средства, находившиеся на зарубежных счетах, в том числе доходы от продажи иранской нефти. Это позволяло избегать банковских операций, которые могли привлечь внимание органов санкционного контроля. На конец 2024 года на валютных счетах 36 выявленных структур находилось около $1,2 млрд, а остальные располагали средствами в иранской валюте на сумму примерно $1,8 млрд.

Одной из крупнейших организаций сети оказалась MOD 346428. С января 2025 года по июнь 2026-го через нее ввезли военное оборудование и товары двойного назначения на $2,3 млрд. Среди закупок были компоненты ракетного топлива, взрывчатка, детонаторы, детали авиационных двигателей, титан, электроника и промышленные станки. Значительная часть поставок поступала из Китая, России и Германии. Товары доставляли морем через Каспий из России, автомобильным транспортом из Центральной Азии и грузовыми самолетами из Китая.

Закупки продолжались и после начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля 2026 года. По данным Reuters, в марте объем импорта через MOD 346428 сократился на 47% по сравнению с февралем, до $54 млн, но уже в мае вырос до $77 млн. В июне Иран получил партию детонаторов российского происхождения на $1,9 млн. Всего с января 2025 года агентство выявило пять подобных поставок из России на общую сумму $7,6 млн. Такие детонаторы могут применяться в боевых частях ракет и беспилотников.

Через ту же сеть Иран закупал грузовики, которые военные могут использовать в качестве мобильных пусковых установок. За полтора года MOD 346428 импортировала 435 автомобилей итальянской Iveco, а также тысячи Toyota Hilux и Land Cruiser. Reuters удалось проследить перемещение некоторых машин с помощью спутниковых снимков, видеозаписей и заводских идентификационных номеров. Iveco заявила, что не поставляет технику для военных целей в обход ограничений и не контролирует перепродажи автомобилей третьими сторонами. По утверждению компании, большинство обнаруженных в Иране грузовиков первоначально предназначались для Центральной Азии.

Среди получателей оборудования Reuters также обнаружило иранскую компанию Sahara Thunder, которую США в 2024 году включили в санкционный список за участие в производстве и поставках беспилотников России для войны против Украины. Согласно изученным документам, еще в 2022 году через посредников в Италии и ОАЭ для нее приобрели шесть грузовиков Iveco Eurocargo.

Отдельный эпизод расследования связан со взрывом в иранском порту Бендер-Аббас 26 апреля 2025 года, в результате которого погибли не менее 70 человек и пострадали более 1200. За несколько месяцев до катастрофы MOD 346428 ввезла в порт 886 тонн химических веществ из Китая, в том числе под таможенными кодами, включающими компоненты ракетного топлива. Два источника Reuters утверждают, что причиной взрыва стало возгорание перхлората натрия в контейнерах. Однако агентство не смогло установить, была ли последняя партия химикатов, доставленная за три дня до катастрофы, связана со взрывом.