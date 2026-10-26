Сбербанк стал связующим звеном криптосхем, через которые Россия и Иран обходят санкции — Middle East Forum

Американский аналитический центр Middle East Forum рекомендовал Минфину США рассматривать криптоплатформы, через которые Россия и Иран обходят санкции, как единую систему. По оценке авторов, иранская Shelbit, сеть A7 и киргизская биржа TokenSpot проводят расчеты через общую инфраструктуру на базе стейблкоина USDT. Связывает их Сбербанк, который «координирует и легализует» итоговые операции.

Отмечается, что роль Сбербанка выросла после того, как 4 августа Путин подписал закон 282-ФЗ, разрешивший российским компаниям расчеты в цифровой валюте во внешней торговле. Зампред бюджетного комитета Госдумы Каплан Панеш заявил, что закон позволяет платить партнерам «в обход санкций». Сбербанк, который с 2022 года находится под полными санкциями США, сразу запустил такие криптоплатежи. По словам авторов, так у России появились государственные каналы расчетов параллельно с A7.

Shelbit с компаниями в Грузии, Польше и ОАЭ попала под санкции США в августе за переводы средств КСИР. По подсчетам TRM Labs, через ее кошельки прошло $6,3 млрд, из них $318 млн связаны с A7. В сентябре 2025 года платформа перевела $2 млн на кошелек, который Израиль позднее отнес к инфраструктуре ХАМАС. В TRM Labs оговариваются, что блокчейн показывает путь денег, но не осведомленность участников.

TokenSpot, по оценке TRM Labs, служит прикрытием для Grinex, преемницы подсанкционной биржи Garantex, и перевела A7 около $680 млн. 8 октября Великобритания ввела против нее санкции. США этого пока не сделали, а киргизский регулятор 10 октября всё еще числил ее среди лицензированных. Отдельно авторы указывают на подписанный Путиным в августе закон о расчетах в цифровой валюте во внешней торговле. После него Сбербанк сразу запустил такие платежи.

Middle East Forum предлагает ввести американские санкции против TokenSpot. Еще одна мера из доклада касается российских банков, проводящих криптоплатежи иранских контрагентов. Им предлагают пригрозить участью ВТБ, который попал под ограничения в сентябре за каналы расчетов в рублях и риалах. Кроме того, Минфин, по мнению авторов, должен потребовать заморозки USDT на связанных с A7 кошельках. Согласно докладу сенатского меньшинства, 84% из 846 подсанкционных кошельков, связанных с Ираном, использовали USDT.

1 октября Минфин США признал A7 транснациональной преступной организацией, а FinCEN предложил отрезать субагентов сети от американской финансовой системы. По данным ведомства, через них с января 2025 по июнь 2026 года прошло более $17 млрд. Ими пользовались Центробанк Ирана, КСИР и ХАМАС. Сеть A7 в конце 2024 года создали Промсвязьбанк и беглый молдавский олигарх Илан Шор.