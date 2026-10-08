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Новости

Британия ввела санкции против госкомпании Кыргызстана, чью платежную платформу VexPay связывают с российской A7

The Insider
Jack Taylor / Getty Images

Jack Taylor / Getty Images

Великобритания ввела санкции против государственной компании Кыргызстана Processing KG, связанной с платежной платформой VexPay, которую российская сеть A7 продвигала как альтернативу SWIFT. Под ограничения также попал глава компании Улан Букабаев. Всего Лондон внес в санкционный список 38 лиц, включая российские нефтяные компании, криптовалютные платформы и 12 танкеров «теневого флота».

В опубликованном 8 октября документе британского МИД Processing KG названа компанией, ведущей экономическую деятельность, которая приносит выгоду российскому правительству или способствует его поддержке. Министерство финансов Кыргызстана указано в качестве ее материнской структуры, а среди сайтов компании фигурирует vexpay.net. Под санкции попал и Улан Букабаев, которого британские власти называют директором Processing KG. Ему запрещен въезд в Великобританию, а его активы в британской юрисдикции подлежат заморозке.

Ограничения в отношении Processing KG также предусматривают запрет для британских финансовых организаций проводить платежи через компанию и поддерживать с ней корреспондентские банковские отношения. Кроме того, британские интернет-провайдеры, социальные сети и магазины приложений должны принимать меры, чтобы пользователи в Великобритании не получали доступ к ее сайтам, приложениям и другому контенту.

Связь с российской A7 и расследование The Insider

5 октября The Insider писал о расследовании Financial Times, согласно которому представители российской платежной сети A7, созданной государственным Промсвязьбанком и беглым молдавским олигархом Иланом Шором, участвовали в разработке платформы VexPay. Проект предлагали властям Кыргызстана в качестве альтернативного канала международных расчетов, позволяющего обходиться без традиционной системы SWIFT.

Согласно документам, изученным FT, сотрудники A7 и сам Шор участвовали в обсуждении структуры VexPay, открытия банковских счетов, подбора персонала и технической организации проекта. На совещании в Москве 12 августа 2025 года Шор представил британского специалиста по платежным системам Майкла Дональда, ранее входившего в совет директоров Visa UK, как руководителя платформы.

Дональд подтвердил FT, что присутствовал на встрече, однако отрицал, что когда-либо был сотрудником или директором VexPay. По его словам, он лишь консультировал Processing KG по международным платежам, работе с Visa и Apple Pay. Сам Дональд утверждает, что никогда не встречался с Шором и не разговаривал с ним.

Processing KG также отвергала предположения о внешнем контроле над компанией. По ее утверждению, она действует исключительно в соответствии с законодательством Кыргызстана и указаниями своего единственного акционера — Министерства финансов страны.

The Insider выяснил, что связи Дональда с Россией существовали задолго до появления VexPay. Еще в 2020 году его компания ImageNPay участвовала в программе «Сколково», рассматривала Россию как один из ключевых рынков и привлекала российских разработчиков. Кроме того, The Insider обнаружил, что 27,2% британской ImageNPay UK принадлежали Дмитрию Купцову. Человек с таким же именем фигурировал в расследовании Bloomberg о сделках с элитной недвижимостью в Монако. Дополнительные пересечения прослеживались через корпоративные документы компаний в Монако. Сам Майкл Дональд в новый британский санкционный список не включен.

Криптовалютные платформы, нефтяные компании и танкеры

Помимо Processing KG, Великобритания ввела санкции против зарегистрированных в Кыргызстане компаний Tokenspot и Tsunami Payments, российской «Планеты», а также канадской Xeltox Enterprises, связанной с криптовалютными сервисами Cryptomus и Heleket. Под ограничения попал и российский банк «Столичный кредит».

Как сообщило британское правительство, новый пакет затрагивает три криптовалютные биржи и две платежные платформы. По оценке Лондона, две из них проводили или обеспечивали транзакции, связанные с сетью A7. Британские власти утверждают, что эта сеть использует финансовую инфраструктуру третьих стран для обхода международных санкций. Сама A7 ранее отрицала обвинения в незаконных операциях.

Под санкции также попали нефтяные компании «Зарубежнефть» и «ИНК-Капитал», контролирующая Иркутскую нефтяную компанию. По утверждению британского правительства, после введения новых ограничений санкциями Великобритании охвачено более 90% российских мощностей по добыче нефти.

Еще 12 позиций в новом списке относятся к танкерам, которые Лондон связывает с перевозкой российской нефти и нефтепродуктов. Среди них — Alexander Nevskiy, Dakar, Daphne V, Flint Wind и Pioneer. Всего Великобритания уже ввела ограничения против более чем 600 судов российского «теневого флота».

Отдельная часть санкционного пакета направлена против компаний, поставляющих в Россию оборудование и материалы, используемые в военном производстве. В список вошли предприятия из России, Китая, Турции и Таиланда, в том числе российский «Альбион», который, по данным британского МИД, импортировал эпоксидную смолу, используемую при производстве углепластика для компонентов вооружений, а также электрооборудование, относящееся к товарам повышенного санкционного приоритета. Ограничения затронули и китайскую Goodway Machine, производящую станки.

Всего в опубликованном британским МИД документе перечислены 23 компании, три физических лица и 12 судов. Еще две записи, касающиеся уже находившихся под санкциями «Ростеха» и HeliCo Group, были изменены.

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Публикация:«Британия ввела санкции против госкомпании Кыргызстана, чью платежную платформу VexPay связывают с российской A7»

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