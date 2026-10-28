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Новости

Война с Ираном обошлась США более чем в $47 млрд — на четверть дороже июльской оценки Пентагона — Reuters

The Insider
Фото: CENTCOM

Фото: CENTCOM

Расходы американских военных на войну с Ираном превысили $47 млрд, что более чем на 25% выше оценки Министерства обороны США, сделанной в июле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полученные агентством данные Пентагона. Публично эти цифры не раскрывались.

Новая оценка касается операционных расходов на ведение войны. По прогнозу, на восполнение израсходованных боеприпасов потребуется больше $29 млрд, еще свыше $6 млрд уйдет на замену техники и так называемых «потерь платформ», в том числе потерянных летательных средств, среди которых много беспилотников. При этом в расчетах «явно не учтены» огромные затраты на ремонт американских баз, пострадавших от иранских ракет и дронов.

В июле министр обороны США Пит Хегсет оценивал стоимость войны в $37,5 млрд. Трамп начинал операцию совместно с Израилем в феврале и рассчитывал на скоротечный конфликт, напоминает агентство. Предполагалось сначала разрушить иранскую оборону дорогими высокоточными ракетами, а потом перейти на дешевые боеприпасы вроде авиабомб JDAM. Однако апрельское перемирие позволило Ирану расконсервировать подземные хранилища и вернуть в строй часть ПВО, ракет и дронов.

Данные о росте расходов появились на фоне попыток республиканцев справиться с последствиями непопулярной войны перед выборами 3 ноября, которые определят контроль над Конгрессом. Отмечается, что рост цен на энергоносители из-за конфликта ударил по поддержке кандидатов-республиканцев и рейтингам Трампа, а его партия располагает в обеих палатах минимальным большинством.

8 октября Трамп пообещал не наносить удары по Ирану до выборов, сохранив при этом блокаду иранских портов. Сейчас президент США допускает возобновление боевых действий после голосования. По словам американских чиновников, Пентагон готов вернуться к масштабным боевым действиям, если получит такой приказ.

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Публикация:«Война с Ираном обошлась США более чем в $47 млрд — на четверть дороже июльской оценки Пентагона — Reuters»

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