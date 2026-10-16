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По меньшей мере девять судов с иранскими нефтепродуктами смогли преодолеть американскую блокаду за последние пару месяцев — анализ

The Insider
Иллюстрация к материалу

По крайней мере девять иранских газовозов и танкеров с авиакеросином и сжиженным нефтяным газом смогли преодолеть американскую блокаду Ормузского пролива за последние пару месяцев. К таким выводам пришли исследователи из групп United Against Nuclear Iran (UANI) и SynMax, передает агентство Reuters. 

С середины июля аналитики насчитали по меньшей мере 8 танкеров-газовозов и еще один танкер, перевозивший керосин. Последний прибыл в Мьянму в сентябре. По меньшей мере семь из них (6 газовозов и один танкер) уже находятся под американскими санкциями за перевозку грузов в интересах Тегерана. 

Общий объем партий сжиженного нефтяного газа оценивают в 4,1 млн баррелей. Бóльшая часть грузов дошла до Малайзии, где, вероятно, была перегружена на другие суда, следовавшие в Китай.

Выход этих танкеров из Ормузского пролива стал возможен даже несмотря на его блокаду американскими военными, которые утверждают, что ни одно связанное с Ираном судно не преодолеет ее. Исследователи, впрочем, отмечают, что подавляющее большинство таких танкеров действительно разворачивают. В UANI отдельно подчеркнули, что не смогли установить ни одного танкера, груженного иранской сырой нефтью, который бы успешно покинул пролив.  

Грузы, которым удалось пройти через блокаду, составляют лишь небольшую часть прежнего объема иранского экспорта энергоносителей, но они являются редким свидетельством того, что в ней есть лазейки и бреши. Впервые американские власти объявили блокаду пролива в середине апреля этого года и возобновили ее в июле. 

Танкеры, загруженные иранской нефтью, 15 октября

Танкеры, загруженные иранской нефтью, 15 октября

Фото: UANI

Внутри залива по-прежнему остаются как минимум 54 танкера, груженных иранской нефтью, а также другими нефтепродуктами и сжиженным газом. Сейчас они курсируют вдоль иранского побережья. 

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Публикация:«По меньшей мере девять судов с иранскими нефтепродуктами смогли преодолеть американскую блокаду за последние пару месяцев — анализ»

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