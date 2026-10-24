Иран активизировал подготовку убийств американцев на Ближнем Востоке и в других странах — разведка США

Иран резко нарастил усилия по подготовке убийств американцев на Ближнем Востоке и за его пределами, говорится в служебной записке директора национальной разведки США Джея Клейтона. Документ от 23 октября адресован госсекретарю Марко Рубио, который также занимает пост советника президента по национальной безопасности. О записке со ссылкой на американского чиновника пишет Financial Times.

По словам Клейтона, «подготовка иранцами смертоносных операций против граждан США достигла продвинутой стадии как на Ближнем Востоке, так и в ряде других стран». Как пишет чиновник, новые разведданные могут привести к тому, что из региона отзовут еще часть американских госслужащих.

Утром 24 октября возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сообщила, что ее ПВО перехватила баллистическую ракету, которую хуситы выпустили в сторону Эр-Рияда. Накануне нефть Brent впервые с апреля подорожала до $117 за баррель — в ходе торгов цена поднималась на 3,8%, до $117,45, и закрылась на отметке $116,72. Как отмечает FT, рынок опасается новой эскалации войны США с Ираном и сокращения мировых запасов нефти.

Трамп допускает, что возобновит бомбардировки Ирана после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. На митинге во Флориде 23 октября он заявил, что США могут провести еще одну «маленькую „Эпическую ярость“» — так Пентагон назвал войну, которую Вашингтон вместе с Израилем начал против Ирана в феврале. Возобновления масштабных ударов добивается и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которому во вторник предстоят непростые выборы.

22 октября хуситы заявили, что за двое суток атаковали Минобороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде, объекты Saudi Aramco в Янбу и аэропорты Абхи и Даммама. При ударе по аэропорту Даммама погибли два человека, еще восемь получили ранения. На фоне эскалации Госдепартамент США распорядился вывезти из королевства сотрудников, не занятых на критически важных направлениях, и членов их семей.