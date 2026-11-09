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Аккаунты, связанные с Россией, Израилем и MAGA, раздували тему мигрантов на фоне беспорядков во Франции — расследование ЕС

The Insider
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Российская сеть тайно использовала октябрьские беспорядки во Франции, чтобы в соцсетях обвинить в них неконтролируемую миграцию и представить правительство потерявшим контроль над ситуацией. Это следует из внутренней оценки ЕС, с которой ознакомилось агентство Reuters. Отдельный документ МИД Франции показал, что «враждебные нарративы» о связи беспорядков с радикальным исламизмом и миграцией также продвигали аккаунты, связанные с Израилем и американским движением Дональда Трампа MAGA.

Согласно оценке дипломатической службы ЕС, российская сеть Operation Overload («Матрёшка») выпускала ролики под видом западных СМИ — в некоторых ложно утверждалось, что мигранты насиловали протестующих или готовили теракты. По выводам авторов, Россия стремилась изобразить французское руководство «слабым и всё более авторитарным». Доказательств того, что Москва или кто-то еще спровоцировал или усилил протесты, эксперты ЕС не нашли.

По данным МИД Франции, десять самых популярных постов в Twitter (X) о беспорядках из «пророссийских кругов» с 16 по 18 октября набрали 2,8 млн просмотров. У десяти самых просматриваемых публикаций связанных с MAGA политиков, СМИ и блогеров за те же дни было более 49 млн просмотров, у израильских чиновников, госаккаунтов, СМИ и блогеров — более 35 млн.

В документе ЕС говорится:

«Такие события дают возможность подрывать легитимность национальных правительств, разжигать страх и раскол и формировать общественное мнение перед выборами».

Французские чиновники в ответ на запрос агентства сослались на слова Эммануэля Макрона, который 21 октября заявил, что видимого иностранного вмешательства в протесты не было, но было «иностранное манипулирование информацией».

Протесты против роста стоимости жизни и ухудшения госуслуг охватили Францию с начала октября. Как рассказывал The Insider со ссылкой на проект AntiBot4Navalny, кремлевская бот-сеть «Матрёшка» (исследователи называют ее также Operation Overload) связывала протесты лицеистов с испытанием французской баллистической ракеты. Боты также утверждали, что из-за большого числа мигрантов волнения скоро перекинутся на Германию.

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Публикация:«Аккаунты, связанные с Россией, Израилем и MAGA, раздували тему мигрантов на фоне беспорядков во Франции — расследование ЕС»

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