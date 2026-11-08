В Турции создают «стальной купол» для цензуры СМИ: искусственный интеллект будет отслеживать более 800 телеканалов и интернет-платформы

Турецкий Высший совет по радио и телевидению (RTÜK) завершает разработку системы мониторинга СМИ Via+ на основе искусственного интеллекта. Она сможет круглосуточно отслеживать более 800 телеканалов и интернет-платформы, автоматически выявлять возможные нарушения законодательства и составлять отчеты для сотрудников регулятора. Об этом сообщил председатель RTÜK Мехмет Даниш в интервью Anadolu 8 ноября.

По его словам, система сможет одновременно принимать трансляции с шести спутников, ежедневно анализировать 19 200 часов речи с возможностью перевода на 12 языков и обрабатывать более 300 млн видеокадров. Искусственный интеллект будет самостоятельно обнаруживать потенциальные нарушения и передавать подготовленные отчеты специалистам RTÜK. Разработка завершена примерно на 90%, сейчас продолжаются испытания и обучение сотрудников. Даниш сравнил новую систему с турецким проектом многоуровневой противовоздушной обороны «Стальной купол»: «Как у нас есть стальной купол в сфере обороны, так Via+ станет нашим стальным куполом в сфере СМИ».

Согласно ранее опубликованному описанию RTÜK, система сможет преобразовывать речь в текст с временными метками, переводить иностранные трансляции на турецкий язык, анализировать изображения, распознавать определенные объекты и выявлять заданные слова-триггеры. При этом регулятор утверждает, что искусственный интеллект не будет самостоятельно назначать наказания: окончательное решение останется за сотрудниками ведомства. Для цифровых платформ предусмотрен отдельный механизм: они будут передавать RTÜK каталоги контента, а специалисты смогут выбирать материалы для проверки. Даниш также сообщил о подготовке законодательства, которое расширит полномочия регулятора в отношении интернет-платформ.

RTÜK неоднократно подвергался критике за давление на независимые и оппозиционные СМИ. По данным турецкого издания T24, в 2025 году регулятор вынес 99 решений о санкциях против вещателей, назначив штрафы на общую сумму 146,7 млн турецких лир. Из 54 санкций, связанных с новостными и общественно-политическими передачами, 45 пришлись на три телеканала, известные критикой властей: Sözcü TV, TELE1 и Halk TV. Кроме штрафов, против них применялись временные запреты на вещание. В докладе Reuters Institute за 2026 год также отмечается расширение контроля RTÜK над независимыми интернет-СМИ, в том числе требование получать лицензии для некоторых популярных YouTube-каналов.