В результате ракетной атаки хуситов на Эр-Рияд поврежден небоскреб государственной нефтяной компании Saudi Aramco

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 8 ноября в результате ракетной атаки йеменских хуситов поврежден небоскреб государственной нефтяной компании Saudi Aramco, расположенный в финансовом районе имени короля Абдаллы (KAFD). Как сообщает Reuters, у здания выбиты окна на нескольких этажах. Министерство энергетики Саудовской Аравии подтвердило повреждения, однако заявило, что они незначительны и вызваны падением обломков после попытки атаки. Погибших и пострадавших, по данным ведомства, нет.
Видео поврежденного небоскреба распространил OSINT-проект ConflictRadarME, однако позднее публикация стала недоступна. Запись также опубликовал OSINT-проект MenchOSINT, а затем распространило издание Middle East Eye. На кадрах видны разрушенные участки фасада небоскреба, выбитые окна и поднимающийся из поврежденной части здания дым. Кроме того, в соцсетях появились фотографии небоскреба, на которых можно рассмотреть повреждения нескольких этажей.
Ранее возглавляемая Саудовской Аравией военная коалиция заявила о перехвате двух баллистических ракет, выпущенных хуситами в направлении Эр-Рияда. Позднее военные сообщили об уничтожении еще двух крылатых ракет, направленных на столицу и южные районы страны. По данным AFP, несколько очевидцев подтвердили повреждения небоскреба. Один из них сообщил, что пострадали несколько этажей, в том числе стеклянный фасад здания.
Военный представитель хуситского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что группировка нанесла удары по финансовому центру Эр-Рияда и объектам Saudi Aramco в Абкайке на востоке Саудовской Аравии, передает ТАСС. По утверждению Сариа, атака на Абкайк привела к пожару на нефтяных объектах. Независимого подтверждения этой информации пока нет. Хуситы также заявили об ударах по силам саудовской коалиции в нескольких провинциях Йемена.
В октябре хуситы уже атаковали штаб-квартиру Saudi Aramco в Дахране на востоке Саудовской Аравии. 13 октября ракета попала в одно из зданий комплекса, повредив три верхних этажа. Тогда саудовские власти также первоначально сообщали о падении обломков перехваченного боеприпаса, однако источник Reuters в компании подтвердил прямое попадание баллистической ракеты.