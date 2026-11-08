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В результате ракетной атаки хуситов на Эр-Рияд поврежден небоскреб государственной нефтяной компании Saudi Aramco

The Insider
Фото: Shutterstock

Фото: Shutterstock

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 8 ноября в результате ракетной атаки йеменских хуситов поврежден небоскреб государственной нефтяной компании Saudi Aramco, расположенный в финансовом районе имени короля Абдаллы (KAFD). Как сообщает Reuters, у здания выбиты окна на нескольких этажах. Министерство энергетики Саудовской Аравии подтвердило повреждения, однако заявило, что они незначительны и вызваны падением обломков после попытки атаки. Погибших и пострадавших, по данным ведомства, нет.

Видео поврежденного небоскреба распространил OSINT-проект ConflictRadarME, однако позднее публикация стала недоступна. Запись также опубликовал OSINT-проект MenchOSINT, а затем распространило издание Middle East Eye. На кадрах видны разрушенные участки фасада небоскреба, выбитые окна и поднимающийся из поврежденной части здания дым. Кроме того, в соцсетях появились фотографии небоскреба, на которых можно рассмотреть повреждения нескольких этажей.

X (Twitter)https://twitter.com/MenchOsint/status/2119340125624631745

Ранее возглавляемая Саудовской Аравией военная коалиция заявила о перехвате двух баллистических ракет, выпущенных хуситами в направлении Эр-Рияда. Позднее военные сообщили об уничтожении еще двух крылатых ракет, направленных на столицу и южные районы страны. По данным AFP, несколько очевидцев подтвердили повреждения небоскреба. Один из них сообщил, что пострадали несколько этажей, в том числе стеклянный фасад здания.

Военный представитель хуситского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что группировка нанесла удары по финансовому центру Эр-Рияда и объектам Saudi Aramco в Абкайке на востоке Саудовской Аравии, передает ТАСС. По утверждению Сариа, атака на Абкайк привела к пожару на нефтяных объектах. Независимого подтверждения этой информации пока нет. Хуситы также заявили об ударах по силам саудовской коалиции в нескольких провинциях Йемена.

В октябре хуситы уже атаковали штаб-квартиру Saudi Aramco в Дахране на востоке Саудовской Аравии. 13 октября ракета попала в одно из зданий комплекса, повредив три верхних этажа. Тогда саудовские власти также первоначально сообщали о падении обломков перехваченного боеприпаса, однако источник Reuters в компании подтвердил прямое попадание баллистической ракеты.

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Публикация:«В результате ракетной атаки хуситов на Эр-Рияд поврежден небоскреб государственной нефтяной компании Saudi Aramco»

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