В результате ракетной атаки хуситов на Эр-Рияд поврежден небоскреб государственной нефтяной компании Saudi Aramco

Ранее возглавляемая Саудовской Аравией военная коалиция заявила о перехвате двух баллистических ракет, выпущенных хуситами в направлении Эр-Рияда. Позднее военные сообщили об уничтожении еще двух крылатых ракет, направленных на столицу и южные районы страны. По данным AFP, несколько очевидцев подтвердили повреждения небоскреба. Один из них сообщил, что пострадали несколько этажей, в том числе стеклянный фасад здания.

Военный представитель хуситского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что группировка нанесла удары по финансовому центру Эр-Рияда и объектам Saudi Aramco в Абкайке на востоке Саудовской Аравии, передает ТАСС. По утверждению Сариа, атака на Абкайк привела к пожару на нефтяных объектах. Независимого подтверждения этой информации пока нет. Хуситы также заявили об ударах по силам саудовской коалиции в нескольких провинциях Йемена.

В октябре хуситы уже атаковали штаб-квартиру Saudi Aramco в Дахране на востоке Саудовской Аравии. 13 октября ракета попала в одно из зданий комплекса, повредив три верхних этажа. Тогда саудовские власти также первоначально сообщали о падении обломков перехваченного боеприпаса, однако источник Reuters в компании подтвердил прямое попадание баллистической ракеты.