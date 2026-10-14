Власти Саудовской Аравии подтвердили удар по штаб-квартире нефтяной госкомпании Saudi Aramco. В здание попала ракета — источник Reuters

Власти Саудовской Аравии подтвердили, что штаб-квартира государственной нефтяной компании Saudi Aramco в городе Дахран подверглась атаке. Как говорится в заявлении Министерства энергетики страны, в результате атаки вечером 13 октября в комплексе возник «небольшой пожар». Никто не пострадал.

Reuters со ссылкой на источник в Saudi Aramco сообщил, что в одно из зданий комплекса попала баллистическая ракета, повредив три верхних этажа. На территории штаб-квартиры в Дахране, расположенном на востоке Саудовской Аравии, находится крупный операционный центр Aramco, который управляет обширной сетью наземных и морских нефтяных вышек, трубопроводов, нефтеперерабатывающих заводов и экспортных терминалов.

Ранее возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция, которая ведет борьбу с йеменскими хуситами, сообщала, что обломки ракеты, перехваченной и уничтоженной над Дахраном, упали в жилом районе, передает Reuters.

10 октября в результате ракетного удара по международному аэропорту в Эр-Рияде погибли 13 человек, более 300 пострадали. Коалиция обвинила в нападении йеменских хуситов. 14 октября Управление гражданской обороны Саудовской Аравии сообщило, что четыре человека пострадали в столице королевства при падении обломков двух ракет хуситов, перехваченных и уничтоженных в воздухе.

Ранее хуситы пригрозили «жестким и болезненным» ответом на удары коалиции во главе с Саудовской Аравией по столице Йемена Сане.