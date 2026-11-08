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Россияне смогут устанавливать самозапрет на входящие звонки из-за рубежа с марта 2027 года

The Insider
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Россияне смогут устанавливать запрет на входящие звонки из-за рубежа для своих телефонных номеров начиная с 1 марта 2027 года. Об этом РИА «Новости» сообщил зампред комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ, федеральный координатор единороссовского проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Установить самозапрет можно будет через «Госуслуги» или МФЦ. По задумке властей это поможет уменьшить число случаев телефонного мошенничества. «Это не тотальный запрет международной связи, а дополнительная возможность для тех, кому такие звонки не нужны и кто хочет снизить потенциальные риски», — заявил Немкин.

Очередной пакет поправок в законодательство, направленных, как утверждается, на повышение безопасности граждан в интернете и во время телефонных звонков, был принят Госдумой в июне. Помимо возможности устанавливать самозпрет на звонки из-за рубежа, поправки предусматривают запрет на расторжение договора об оказании услуг мобильной связи раньше, чем через 90 дней после покупки сим-карты. По мнению авторов законопроекта, это помешает мошенникам, которые часто покупают новые сим-карты, быстро избавляться от номеров.

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Публикация:«Россияне смогут устанавливать самозапрет на входящие звонки из-за рубежа с марта 2027 года»

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