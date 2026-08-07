Минцифры предложило запретить детям получать SMS-рассылки. Операторы беспокоятся, что это может перекрыть им доступ к мессенджерам

Минцифры предложило запретить операторам отправлять на детские сим-карты SMS для регистрации и входа в интернет-сервисы, следует из проекта поправок к правилам оказания услуг телефонной связи. Оператор не должен рассылать короткие сообщения, предназначенные для идентификации или аутентификации. Исключение предусмотрено только для государственных информационных систем, в том числе «Госуслуг».

«Вымпелком» в предложениях к проекту постановления министерства предупредил, что под запрет могут попасть коды от российских мессенджеров и социальных сетей, включая «ВКонтакте» и «Макс». По оценке компании, это может помешать несовершеннолетним регистрироваться и входить в сервисы, где подтверждение номера телефона обязательно. Оператор отметил, что мессенджеры используются для связи детей с родителями, в том числе для передачи геолокации, фотографий и видео.

Сам по себе запрет касается доставки SMS-кодов, а не непосредственной блокировки сайтов, приложений или уже существующих аккаунтов. Доступ может сохраниться через открытую сессию, электронную почту или другой способ авторизации, если его поддерживает сервис. Однако зарегистрироваться или войти в аккаунт только по SMS-коду с детской сим-картой будет невозможно.

После публикаций Минцифры пообещало не ограничивать детям доступ к социальным сетям. Ведомство подчеркнуло, что дополнительная защита детской сим-карты может подключаться только по инициативе и с согласия родителей.

Проект также предусматривает запрет исходящих звонков на иностранные номера и входящих вызовов из сетей зарубежных операторов. Детские сим-карты нельзя будет использовать в роуминге за пределами России, на них также перестанут поступать массовые и рекламные рассылки. При авансовой системе расчетов оператор должен будет приостанавливать платные услуги после обнуления баланса, сохраняя возможность вызвать экстренные службы.

Ограничения не будут автоматически распространяться на все номера, которыми пользуются несовершеннолетние. Принятый в июне закон предусматривает, что взрослый абонент может добровольно уведомить оператора о передаче сим-карты ребенку. К детским также относятся номера, договор по которым несовершеннолетний заключил с согласия родителей. Если проект примут, новые правила должны начать действовать 1 марта 2027 года.

Российские операторы уже ограничивали доставку кодов авторизации от мессенджеров. В октябре 2025 года они перестали передавать части пользователей проверочные SMS и звонки от Telegram и WhatsApp, необходимые для регистрации новых аккаунтов. После этого Telegram добавил вход через электронную почту, а позднее — авторизацию с помощью ключей доступа без SMS.