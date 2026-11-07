Археологи нашли на острове, вдохновившем Жюля Верна, лагерь знаменитого аргентинского морехода, пережившего кораблекрушение в XIX веке

Аргентинские и испанские археологи обнаружили на острове Эстадос у южной оконечности Огненной Земли остатки деревянных кораблей XIX века и временный лагерь, где, судя по всему, жили выжившие после крушения. Исследователи допускают, что находки связаны с гибелью шхуны-брига «Эспора» знаменитого аргентинского морехода Луиса Пьедрабуэны в 1873 году. Предварительные результаты работы опубликованы в журнале Antiquity.

Остров Эстадос отделен от материковой Аргентины проливом Ле-Мер и с XVII века лежал на пути судов, шедших из Атлантики в Тихий океан. Плавание в этих водах всегда было опасным, поэтому историки давно считали остров перспективным местом для поиска следов кораблекрушений. Здесь же стоял маяк, вдохновивший Жюля Верна на роман «Маяк на краю света». В начале 1870-х годов остров передали Пьедрабуэне, но постоянного поселения там так и не появилось. Во время экспедиции за пингвинами, из которых добывали жир, капитан и его команда потеряли «Эспору». Чтобы спастись, моряки построили из обломков судна новое — «Луисито» — и дошли на нем до чилийского Пунта-Аренаса.

В январе 2026 года исследователи добрались до острова на парусниках при поддержке ВМС Аргентины и обследовали бухту Лакруа в заливе Франклина. Берег там обрывистый и открыт сильным юго-западным ветрам. Единого мнения о месте гибели «Эспоры» до сих пор нет, однако рассказ самого Пьедрабуэны и другие документы указывают именно на этот залив. Во время отлива археологи нашли нижнюю часть корпуса деревянного судна и лежащую рядом железную цепь. Чуть выше линии прилива обнаружились остатки еще одного корпуса, сохранившегося до уровня палубы, а на северном берегу — небольшой фрагмент третьего. Ученые взяли образцы древесины, чтобы выяснить, принадлежат ли обломки одному кораблю или нескольким.

Примерно в 150 м от обеих находок, у подножия крутого холма возле ручья, исследователи нашли следы недолгого пребывания людей. На поверхности лежали стеклянные бусины, керамические пуговицы с четырьмя отверстиями, листы гофрированного оцинкованного железа и бутылка. Рядом с бытовыми предметами оказались и вещи с корабля — палубная призма, через которую свет попадал в трюм, и небольшая металлическая петля для крепления руля к корме. По мнению авторов, расположение лагеря и характер находок говорят о его связи с ближайшими обломками, а значит, возможно, и с командой «Эспоры». Сам корабль изначально назывался «Нэнси», его построили в американском штате Мэриленд, водоизмещение судна составляло 157 т.

Находки ставят под сомнение исторические свидетельства о судьбе корабля. Источники расходятся в том, насколько сильно моряки разобрали «Эспору», однако обнаруженные остатки плохо сочетаются с версией о том, что ее пустили на материалы. Один из корпусов сохранился до уровня палубы. Кроме того, археологам пока не удалось найти следов верфи, которую Пьедрабуэна устроил на берегу для постройки «Луисито».

Исследователи подчеркивают, что остров остается заповедником, а залив Франклина — одним из самых изолированных мест региона, и именно это помогло следам XIX века сохраниться. По их словам, ими доказано как минимум одно кораблекрушение, после которого люди были вынуждены временно поселиться на берегу. Какому судну принадлежат обломки и как сложилась судьба потерпевших крушение, еще предстоит выяснить. Ученые рассчитывают, что такие находки помогут понять, как моряки выживали в отдаленных и суровых уголках Патагонии.