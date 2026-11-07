Финляндия рассматривает возможность возведения на границе с Россией противотанковых заграждений по украинскому образцу

Финляндия рассматривает возможность возвести на границе с Россией противотанковые заграждения, похожие на те, что использует Украина. Об этом в интервью Bloomberg рассказал командующий сухопутными войсками страны генерал-лейтенант Паси Вялимяки. По его словам, Россия уже начала восстанавливать военный потенциал, хотя полномасштабная война в Украине идет пятый год.

Протяженность финско-российской границы составляет 1340 км — около половины сухопутной границы НАТО с Россией. Генерал отметил, что военным предстоит выяснить, выдержат ли такие сооружения суровый северный климат:

«Если мы будем строить укрепления и рыть противотанковые рвы такой же глубины, как в Украине, через сколько наша природа превратит их в искусственные пруды?»

По словам Вялимяки, на российские склады уже поступают танки Т-90, БМП-3 и самоходные гаубицы 2С19. Помешать перевооружению Финляндия не может, поэтому ее задача — убедить российских военных, что нападение провалится. Страна проводит реформу сухопутных войск, которая продлится до конца 2030-х годов. По данным Минобороны, на нее уйдет не меньше, чем на программы ВМС и ВВС, получившие в сумме €11,6 млрд.

Финляндия расширяет парк самоходных гаубиц K9 производства Hanwha Aerospace, модернизирует тяжелые РСЗО для ударов на дальность почти 500 км и готовит замену БМП-2. Вялимяки также заявил, что стране нужно уметь уничтожать пусковые установки ракет и дронов на российской территории еще до запуска. Финская армия в военное время может мобилизовать около 280 тысяч человек при населении 5,6 млн.

В июле высокопоставленный представитель НАТО рассказал корреспонденту The Insider на саммите альянса в Анкаре, что Россия наращивает силы у границы с Финляндией, на Крайнем Севере и в Калининградской области. Тогда же Yle сообщало о строительстве нового военного городка под Петрозаводском, где может разместиться 4–6 тысяч военнослужащих.