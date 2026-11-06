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Новости

Премьер Финляндии назвал полный запрет на въезд россиян «последовательным шагом». МИД страны готовит новые ограничения

The Insider
Фото: Александр Глуз

Фото: Александр Глуз

Президент Финляндии Александр Стубб и правительственный комитет по внешней политике и безопасности в пятницу, 6 ноября, обсудили въезд в страну граждан России, передает Yle. Министр иностранных дел Элина Валтонен по его итогам написала в Twitter (X), что ее ведомство в сжатые сроки готовит предложение об изменении принципиального решения правительства о въезде россиян. По словам Валтонен, Россия должна прекратить агрессивную войну в Украине.

Премьер-министр Петтери Орпо впоследствии рассказал, что МИД разрабатывает дополнительные меры, чтобы ограничить въезд граждан России. Он заявил:

«С 2022 года, то есть с начала войны, въезд россиян у нас ограничен — в частности туристические визы им не выдают. Это делается для того, чтобы среди прочего можно было не пускать в страну профессиональных спортсменов».

По словам премьера, решение готовится в ускоренном порядке. Орпо добавил, что считал бы «последовательным» шагом, если бы россияне вообще не могли попасть в Финляндию.

На следующей неделе в Хельсинки пройдут два матча НХЛ, в которых участвуют и российские хоккеисты. 20–21 ноября в финской столице состоится турнир по фигурному катанию Finlandia Trophy, среди участников которого есть спортсмены из России. А 27–29 ноября в Руке стартует Кубок мира по лыжным гонкам, туда тоже ожидают российских лыжников.

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к турнирам 2027 года. После этого федерации хоккея Финляндии и Норвегии объявили, что их команды не будут играть с Россией на чемпионате мира, который пройдет в мае 2027 года в Германии.

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Публикация:«Премьер Финляндии назвал полный запрет на въезд россиян «последовательным шагом». МИД страны готовит новые ограничения»

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