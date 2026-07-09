На северо-западе России досматривают автомобили и строят военные базы. В НАТО заявили о наращивании российских сил у границы с Финляндией

В Мурманской области начали вводить дополнительные меры безопасности на фоне расширения российской военной инфраструктуры на северо-западе страны. С 28 июня полиция перестала пропускать грузовики в регион через пост на трассе «Кола» в районе Кандалакши и начала досматривать остальные автомобили, обращает внимание издание «7×7».

По данным финского издания Yle, в районе Кандалакши строится новый военный городок, где планируется разместить новые артиллерийскую и инженерную бригады численностью около двух тысяч человек. После украинской операции «Паутина», в ходе которой была атакована авиабаза «Оленья», регион начал переходить к усиленным мерам безопасности. «7×7» связывает сплошные досмотры транспорта и ограничения на трассе «Кола» именно с попыткой защитить военную инфраструктуру.

Региональный оперштаб назвал проверки автомобилей плановыми, однако они начались вскоре после масштабного наращивания военного присутствия у границы с Финляндией.

Россия последовательно усиливает военную инфраструктуру на северо-западном направлении после вступления Финляндии и Швеции в НАТО. В 2024 году возле карельской деревни Новая Вилга была создана база для 44-го армейского корпуса восстановленного Ленинградского военного округа, а в Кандалакше начали переоборудовать бывший склад в новый военный гарнизон. На развитие этих объектов в 2024–2026 годах выделено более 42 млрд рублей.

В июне этого года Yle сообщало о строительстве новой базы под Петрозаводском. По данным спутниковых снимков и строительной документации, в нескольких десятках километров от границы с Финляндией возводится военный городок более чем на 50 объектов. Финские эксперты оценивают будущий гарнизон в 4–6 тысяч военнослужащих и называют его первой полностью новой российской военной базой у финской границы после вступления Финляндии в НАТО.

На этом фоне высокопоставленный представитель НАТО на саммите альянса в Анкаре заявил корреспонденту The Insider, что Россия продолжает наращивать силы на границе с Финляндией, на Крайнем Севере и в Калининградской области. По его словам, Россия восстановила Ленинградский и Московский военные округа, сформировала как минимум один новый армейский корпус и три новые дивизии, рассчитывая увеличить численность армии до 1,8 млн человек.

Вместе с тем в НАТО считают, что большая часть российских новобранцев по-прежнему отправляется на войну в Украину для восполнения потерь, а темпы продвижения российских войск на фронте существенно снизились по сравнению с прошлым годом. Несмотря на усиление российской военной инфраструктуры, в альянсе не считают, что Москва готовится к немедленному нападению на страны НАТО.

«Нет никаких признаков намерения России совершить неминуемую атаку на альянс в краткосрочной перспективе. Это было бы плохое решение», — заявил высокопоставленный представитель НАТО.