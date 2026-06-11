Россия строит под Петрозаводском новую военную базу на несколько тысяч военнослужащих — Yle

Россия начала строительство нового военного городка в Карелии, недалеко от Петрозаводска — в нескольких десятках километров от границы с Финляндией. Об этом сообщает финское издание Yle со ссылкой на спутниковые снимки, документы о строительстве и данные российских властей.

По информации издания, база возводится в районе деревни Новая Вилга. На опубликованных снимках видно строительство около десяти крупных казарменных зданий. Ранее на этом месте находился лесной массив: первые вырубки были зафиксированы на спутниковых снимках в ноябре 2025 года, а зимой начались земляные работы.

О планах строительства военного объекта западные СМИ впервые сообщили в январе этого года, однако тогда точное местоположение будущей базы оставалось неизвестным. Установить его удалось после публикации контракта на подключение территории к городским сетям водоснабжения и канализации стоимостью около 5,9 млн евро.

Официально о строительстве стало известно на прошлой неделе после инспекционной поездки заместителя министра обороны России Павла Фрадкова. По данным российских властей, на территории будущего гарнизона появится более 50 объектов, включая казармы, жилые дома для военнослужащих и спортивную инфраструктуру.

Финский военный эксперт, бывший сотрудник военной разведки Марко Эклунд оценивает численность будущего гарнизона в 4–6 тысяч военнослужащих. По его словам, объект станет частью более масштабного наращивания российских сил вдоль границы со странами НАТО.

Yle отмечает, что речь идет о первой полностью новой военной базе, которую Россия строит у финской границы после вступления Финляндии в НАТО. До этого российские военные в основном модернизировали существующую инфраструктуру советского периода.

Строительство новой базы происходит на фоне формирования 44-го армейского корпуса, который Россия создала в 2024 году. По оценкам финских экспертов, численность нового соединения может достигать около 15 тысяч военнослужащих. Часть этих подразделений сейчас задействована в войне против Украины.

Помимо Новой Вилги Россия продолжает развивать военную инфраструктуру и на других участках северо-западного направления. В частности, продолжается строительство военного городка в районе Кандалакши в Мурманской области, где планируется разместить новую артиллерийскую и инженерную бригады численностью около двух тысяч человек.

По оценке финской военной разведки, по мере завершения этих проектов возможности России по ведению военных действий вблизи финской границы будут существенно возрастать. Вместе с тем эксперты отмечают, что реализация планов займет годы, поскольку требует строительства инфраструктуры, закупки техники и подготовки личного состава.