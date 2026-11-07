Власти Китая признали слабый спрос ключевой проблемой экономики страны. Пекин займется стимулированием частных инвестиций

Глава Государственного комитета по развитию и реформе КНР Чжэн Шаньцзе назвал слабый спрос одной из ключевых проблем китайской экономики. Об этом говорится в заявлении ведомства. В пятницу, 6 ноября, Чжэн провел встречу с руководителями частных компаний, на которой обсуждались экономические меры на следующий год.

Глава комитета заявил:

«Нужно смотреть в лицо реальным трудностям — внешним шокам, сильному предложению при слабом спросе».

По его словам, ведомство будет стимулировать частные инвестиции, запускать строительство крупных проектов, усиливать мониторинг экономики и заранее готовить политические меры.

Внутреннее потребление в Китае остается слабым. За первые девять месяцев года розничные продажи выросли лишь на 1,1% в годовом выражении, следует из данных Национального бюро статистики КНР. При этом Чжэн назвал трудности частного бизнеса «проблемами развития» и призвал предпринимателей сохранять «стратегическую выдержку».

На встрече выступили руководители пяти компаний — нефтехимических Hengyi и Yulong, производителя электроники TCL, агрохолдинга Twins Group и производителя сверхтвердых материалов Power Diamond. Они попросили расширить поддержку частного бизнеса в финансировании и энергоснабжении, а также принять меры против «беспорядочной и иррациональной конкуренции».

В июле Национальное бюро статистики КНР сообщило, что во втором квартале ВВП Китая вырос на 4,3%. Это самый медленный рост за три года и показатель ниже нижней границы годовой цели правительства (4,5–5%). Китаист Алексей Чигадаев уже тогда пояснил The Insider, что главная структурная проблема китайской экономики — слабый внутренний спрос, поскольку Пекин несколько лет не может перейти от инвестиционной модели роста к модели, основанной на потреблении.