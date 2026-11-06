В Госдуме сократят 15% сотрудников, а помощников депутатов обязали сдавать экзамен на знание Конституции — РБК

В Государственной думе России планируют сократить штат сотрудников на 15%, а в Совете Федерации — на 10–15%. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники в обеих палатах парламента. Кроме того, штатных помощников депутатов Госдумы обязали проходить аттестацию, включающую проверку знания Конституции и российского законодательства. Позднее в пресс-службе Госдумы подтвердили планы сократить штат на 15%.

По словам собеседников РБК, сокращения намерены провести преимущественно за счет незаполненных вакансий. Также они могут затронуть сотрудников пенсионного возраста. Массовых увольнений власти планируют избежать, поскольку выплата выходных пособий и компенсаций за неиспользованные отпуска потребует дополнительных расходов. Как выяснили «Ведомости», сокращения в Госдуме готовили с начала года, но отложили до завершения парламентских выборов. Часть сотрудников, работавших по срочным контрактам, после формирования нового созыва на работу не вернется.

Одновременно в Госдуме ужесточили требования к штатным помощникам депутатов. Теперь при их трудоустройстве используется государственная информационная система «Посейдон», предназначенная для проверки сведений о доходах, расходах и имуществе и выявления возможных коррупционных нарушений. Кроме того, помощники должны пройти компьютерное тестирование на знание Конституции, основных законов и порядка работы Госдумы. Новые требования не распространяются на помощников, работающих на общественных началах.

Источники РБК утверждают, что из-за обязательной аттестации депутаты столкнулись с трудностями при найме помощников: на тестирование образовалась очередь, а до его прохождения оформить сотрудника нельзя. Особенно сильно это затрагивает впервые избранных депутатов, поскольку помощники выполняют значительную часть бюрократической работы.

По словам источников РБК, сокращение штатов связано с президентским указом от 29 октября 2024 года, который предусматривает уменьшение численности отдельных категорий федеральных госслужащих не менее чем на 10%. Высвободившиеся средства должны направляться на премирование оставшихся сотрудников. В марте 2026 года о сокращении на 15% числа чиновников московских органов исполнительной власти и части управленческого персонала подведомственных учреждений также объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он объяснил решение замедлением роста бюджетных доходов.