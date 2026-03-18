РЖД сократят 15% центрального аппарата на фоне долга в 3,3 трлн рублей

«Российские железные дороги» сократят около 15% сотрудников центрального аппарата — примерно 6 тысяч человек. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил глава компании Олег Белозëров. По его словам, сокращения затронут прежде всего административно-управленческий персонал, включая руководство филиалов.

Белозëров связал меры с программой повышения эффективности. По его словам, РЖД рассчитывают в 2026 году сэкономить 74 млрд рублей за счет оптимизации процессов и сокращения затрат. В 2025 году EBITDA компании выросла на 16% и достигла 984 млрд рублей.

При этом глава РЖД опроверг оценки общего долга компании в 4 трлн рублей. По его данным, чистый долг составляет 3,3 трлн рублей, а соотношение долг/EBITDA — 3,4. Власти допускают рост этого показателя до 4, но сама компания ориентируется на более жесткий предел — 3,9.

На этом фоне РЖД одновременно сокращают расходы, отказываются от нестандартных финансовых решений и ищут способы компенсировать убытки в отдельных сегментах. В частности, Белозëров подтвердил, что компания отказалась от идеи конвертации части долга в акции. Ранее об этом сообщало Reuters со ссылкой на источники и главу ВТБ Андрея Костина: по их данным, банки выступили против смены статуса кредиторов на акционеров.

Дополнительное давление на финансовые показатели оказывает перевозка порожних вагонов. По словам Белозëрова, в январе этот сегмент принес РЖД около 13 млрд рублей убытков, а по итогам года потери могут составить примерно 160 млрд рублей. В компании обсуждают изменение тарифной модели, фактически предполагающее перенос части затрат на этот сегмент, что может привести к росту стоимости перевозок для участников рынка.

Также РЖД сократили инвестиции в развитие Восточного полигона. В 2026 году на эти цели планируется направить 33,8 млрд рублей — фактически минимально необходимый объем, тогда как ранее предполагались более значительные вложения. В компании объясняют это необходимостью перераспределять ресурсы при сохранении стратегических планов по расширению перевозок на восточном направлении.

В декабре 2025 года Reuters со ссылкой на источники сообщало, что правительство России обязало РЖД продать один из небоскребов в Москва-Сити — комплекс Moscow Towers, приобретенный компанией в 2024 году за 193 млрд рублей. По данным агентства, вырученные средства планируется направить на сокращение долгов компании и отказ от резкого повышения тарифов на грузовые перевозки. Тогда же обсуждались и другие меры поддержки, включая повышение тарифов и субсидии.

