Лидера «культа Судного дня» приговорили в Кении к 200 годам тюрьмы за убийство 190 детей, которых морили голодом

Суд в Кении приговорил лидера религиозного «культа Судного дня» Пола Маккензи к 200 годам тюрьмы за убийство 190 детей и одного взрослого. Как сообщает Reuters, приговор огласили 6 ноября в городе Момбаса. По версии обвинения, Маккензи заставлял последователей своей церкви морить голодом себя и своих детей, убеждая их, что таким образом они попадут в рай до наступления конца света.

Судья Диана Каведза назначила Маккензи 100 лет заключения за убийства путем лишения пищи и еще 100 лет за непосредственные убийства. 28 участников секты получили от 10 до 160 лет тюрьмы. Маккензи отрицал, что принуждал последователей голодать, однако суд отверг его доводы. Адвокат проповедника Лоуренс Обоньо заявил, что защита обжалует приговор.

По данным следствия, сообщники Маккензи избивали и связывали людей, которые пытались прекратить голодание. Некоторых запирали в домах без еды и воды, пока они не умирали. Среди погибших были дети, которых заставляли наблюдать за смертью их братьев и сестер. Истощенные тела находили в неглубоких могилах и выгребных ямах, некоторых жертв похоронили заживо. Судья отметила, что Маккензи сначала завоевывал доверие последователей благодаря своей харизме и выступлениям в СМИ, а затем использовал их уязвимость.

Один из сыновей Маккензи, Дэн, рассказал Reuters, что сам покинул секту отца, поскольку перестал верить его обещаниям попасть в рай через голодную смерть. Однако другие члены его семьи остались среди последователей проповедника. По словам Дэна, среди погибших оказались его младший брат и друзья. «Это справедливость по отношению к людям, которых мы потеряли в Шакахоле», — сказал он о приговоре отцу.

Проповедник, бывший водитель такси и основатель «Международной церкви благой вести», был арестован в апреле 2023 года после обнаружения массовых захоронений в лесу Шакахола на юго-востоке Кении. По данным Кенийской национальной комиссии по правам человека, всего там обнаружили 448 тел. Маккензи также обвиняют в организации убийств еще 52 человек в деревне примерно в 30 км от леса. По этому делу он не признал вину. Таким образом, общее число предполагаемых жертв секты достигает 500 человек.

Деятельность Маккензи привлекала внимание полиции еще с 2017 года, а в 2019 году власти закрыли его церковь. После этого он перебрался со своими последователями в лес Шакахола. В 2023 году президент Кении Уильям Руто признал ответственность государства за то, что власти не смогли предотвратить массовую гибель людей. После трагедии в стране подготовили предложения по усилению контроля за религиозными организациями, однако соответствующие законы до сих пор не приняты.