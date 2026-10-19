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В Кении лидера «культа Судного дня» и 28 его сообщников признали виновными в убийстве 190 детей, которых морили голодом

The Insider
Пол Маккензи в суде, 19 октября 2026 года. Фото: Anadolu via Reuters Connect

Пол Маккензи в суде, 19 октября 2026 года. Фото: Anadolu via Reuters Connect

Суд в Кении признал лидера религиозного «культа Судного дня» Пола Маккензи и еще 28 человек виновными в убийстве 190 детей и одного взрослого. Как сообщает Reuters, последователей секты заставляли голодать и морить голодом своих детей, чтобы попасть в рай до наступления конца света. Вердикт по делу, ставшему одной из крупнейших трагедий, связанных с религиозными культами, суд огласил 19 октября в городе Момбаса.

Наказание осужденным назначат 6 ноября. Маккензи отрицал обвинения в убийствах, утверждая, что не принуждал последователей отказываться от еды, однако суд отверг его доводы. Адвокат проповедника Лоуренс Обоньо заявил, что защита намерена обжаловать решение. Заседание продолжалось более 8 часов. Судья Диана Каведза Мочаче отметила, что в некоторых случаях детей изолировали и лишали пищи на глазах у их родителей.

Маккензи, бывший водитель такси и основатель религиозной организации «Международная церковь благой вести», был арестован в апреле 2023 года после обнаружения массовых захоронений в лесу Шакахола на юго-востоке Кении. Всего там эксгумировали более 400 тел. Многие останки находились в состоянии сильного разложения, поэтому удалось установить личности лишь 26 погибших детей. Нынешнее решение суда касается гибели 191 человека, расследование остальных смертей продолжается.

Как писал The Insider, прокуратура предъявила Маккензи и его соратникам обвинения в убийствах еще в феврале 2024 года. По версии следствия, проповедник убеждал последователей, что они должны умереть от голода, чтобы попасть на небеса до конца света. Он также запрещал им отправлять детей в школу и обращаться за медицинской помощью, называя образовательные и медицинские учреждения сатанинскими.

Массовое голодание было организовано в три этапа: первыми должны были умереть дети, затем женщины и молодые мужчины, а последними — остальные мужчины. Последователи Маккензи жили в изолированных поселениях в лесу Шакахола, которым проповедник давал библейские названия, в том числе Иерусалим и Иудея.

Деятельность Маккензи привлекала внимание полиции еще с 2017 года, а в 2019 году власти закрыли его церковь. После этого он перебрался со своими последователями в лес Шакахола. Трагедия вызвала в Кении дискуссию о необходимости усилить контроль за религиозными организациями. Президент страны Уильям Руто в 2023 году признал, что государственные органы должны были предотвратить гибель людей, и взял на себя ответственность за произошедшее.

Против Маккензи также расследуются другие дела, в том числе по обвинениям, связанным с терроризмом. Кроме того, прокуратура утверждает, что уже после ареста он руководил убийствами еще 52 человек в деревне Ква-Бинзаро, расположенной примерно в 30 км от леса Шакахола. По этому делу Маккензи не признал вину.

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Публикация:«В Кении лидера «культа Судного дня» и 28 его сообщников признали виновными в убийстве 190 детей, которых морили голодом»

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