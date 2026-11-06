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ФБР арестовало 82-летнего отца Меган Маркл по подозрению в хранении детской порнографии

The Insider
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Агенты ФБР задержали 82-летнего Томаса Маркла-старшего, отца герцогини Сассекской, жены принца Гарри Меган Маркл, по подозрению в хранении материалов сексуального насилия над детьми, пишет Daily Mail. Арест прошел в пансионате Maravida Senior Living в Лейкленде во Флориде, где ухаживают за людьми с деменцией. Маркл, которому в прошлом году ампутировали ногу, переехал туда незадолго до задержания.

Задержание произошло через несколько дней после того, как журналисты Daily Mail сообщили ФБР о находке на складе возле бывшего дома Маркла в мексиканском Росарито. В ячейке, которую он арендовал с 2017 года, хранились фотографии обнаженных женщин, часть из которых выглядела совсем юными, журналы со сценами насилия над детьми, книги о педофилии, а также старые компьютеры, жесткие диски и видеокассеты.

Вскоре ячейку обыскали сотрудники мексиканской Национальной гвардии и прокуратуры штата Нижняя Калифорния. По ордеру суда они искали материалы сексуального насилия над детьми и доказательства торговли людьми при отягчающих обстоятельствах. Следователи изъяли компьютер, флешки, кассеты и журналы, после чего опечатали склад. Полиция Филиппин, по данным издания, тоже близка к предъявлению Марклу обвинений.

Маркл отрицает вину и утверждает, что никаких складов в Росарито не арендовал. Он признал, что на Филиппинах платил за секс, но настаивает, что несовершеннолетних среди его партнерш не было. Он сказал:

«Я никогда не занимался сексом ни с кем младше 18 лет. Мне нравятся азиатские женщины, но это не преступление».

Меган Маркл ранее заявила, что «глубоко потрясена» обвинениями, но события в Мексике не комментировала.

Расследование против Маркла началось в октябре, после того как его сын Томас Маркл-младший заявил, что нашел в бывшем доме отца в филиппинском Себу сотни, если не тысячи изображений сексуального насилия над детьми. Министр внутренних дел Филиппин Джонвик Ремулья рассказывал, что полиция обыскала дом и обнаружила там «множество материалов с детской порнографией» и ноутбук. Сам Маркл называл обвинения сына «больной ложью».

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Публикация:«ФБР арестовало 82-летнего отца Меган Маркл по подозрению в хранении детской порнографии»

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