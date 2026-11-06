Facebook продвигает в лентах пользователей антипрививочную группу на 490 тысяч участников и игнорирует жалобы на нее — The Guardian

Facebook рекомендует пользователям антипрививочную группу Crunchy Moms и не реагирует на жалобы на то, что в ней содержится медицинская дезинформация, выяснил The Guardian. Группа появилась в марте 2025 года, вскоре после того как Марк Цукерберг отказался от фактчекинга в США и ослабил модерацию. С января число ее участников выросло более чем вдвое и превысило 490 тысяч.

Участники группы пишут, что прививки якобы вызывают аутизм и синдром внезапной детской смерти, а корь не смертельна, и советуют лечить рак кожи «черной мазью», разъедающей ткани. Всё это прямо запрещено правилами Meta. Журналистка издания пожаловалась на 55 постов и комментариев и одно видео, но не получила ни одного ответа — почти всё осталось на месте.

ИИ Meta к тому же составлял сводки обсуждений, пересказывая утверждения о вреде вакцин, — в том числе под постом родителя, который во время вспышки кори в Пенсильвании сомневался, прививать ли трехлетнего ребенка. В Meta заявили, что удаляют дезинформацию, способную напрямую привести к физическому вреду, а политика компании с 2023 года не менялась. На вопрос, почему группу продвигают в лентах, там не ответили.

Создательница группы Сара Рупе говорит, что ничего не цензурирует, а Facebook сейчас удаляет оттуда примерно один пост в месяц. Профессор Джорджтаунского университета Рене ДиРеста, изучающая манипуляции в интернете, напомнила изданию, что почти десять лет назад Facebook уже рекомендовал родителям антипрививочные группы. Она сказала:

«Боюсь, мы снова увидим ту же динамику».

В сентябре сообщалось, что вспышка кори в Пенсильвании стала одной из крупнейших в США, а министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший, известный антиваксер, распорядился не включать смерти от нее в общенациональную статистику. Как пишет The Guardian, в этом году от кори в штате умерли шесть человек, включая двух младенцев в округе Ланкастер.