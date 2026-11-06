В Бельгии полиции разрешили задерживать подозреваемых в нелегальной миграции в их домах

Парламент Бельгии одобрил закон, разрешающий полиции заходить в дома предполагаемых нелегальных мигрантов и проводить в них обыски. Об этом пишут VRT News и Bruzz.

Закон одобрили в пятницу утром, 6 ноября, после целой ночи дебатов в парламенте. Норма разрешает сотрудникам полиции заходить в дома людей, которых подозревают в нахождении на территории страны нелегально. До сих пор их задержание было возможно только в общественных местах.

Для силовиков есть ряд ограничений:

обязательное разрешение на вход в жилище от судьи;

присутствие сотрудников иммиграционной службы;

временные рамки обыска: с 5 утра до 9 вечера.

Закон уточняет, что зайти могут только в дом к тем, кто представляет «опасность для общественного порядка или национальной безопасности». Для этого нужны существенные доказательства. Арест возможен только в том случае, если уже принято решение о том, что эти лица не могут оставаться в Бельгии.

Мера стала частью более широкой инициативы правоцентристской коалиции премьер-министра Барта де Вевера по ограничению миграции. Ее широко раскритиковали правозащитные группы. Например, ее сравнили с жесткими арестами, которые проводят сотрудники американской миграционной службы ICE.