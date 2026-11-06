В Бельгии полиции разрешили задерживать подозреваемых в нелегальной миграции в их домах

Парламент Бельгии одобрил закон, разрешающий полиции заходить в дома предполагаемых нелегальных мигрантов и проводить в них обыски. Об этом пишут VRT News и Bruzz.
Закон одобрили в пятницу утром, 6 ноября, после целой ночи дебатов в парламенте. Норма разрешает сотрудникам полиции заходить в дома людей, которых подозревают в нахождении на территории страны нелегально. До сих пор их задержание было возможно только в общественных местах.
Для силовиков есть ряд ограничений:
- обязательное разрешение на вход в жилище от судьи;
- присутствие сотрудников иммиграционной службы;
- временные рамки обыска: с 5 утра до 9 вечера.
Закон уточняет, что зайти могут только в дом к тем, кто представляет «опасность для общественного порядка или национальной безопасности». Для этого нужны существенные доказательства. Арест возможен только в том случае, если уже принято решение о том, что эти лица не могут оставаться в Бельгии.
Мера стала частью более широкой инициативы правоцентристской коалиции премьер-министра Барта де Вевера по ограничению миграции. Ее широко раскритиковали правозащитные группы. Например, ее сравнили с жесткими арестами, которые проводят сотрудники американской миграционной службы ICE.
По мнению критиков закона, разрешение полиции входить в частные дома для соблюдения иммиграционного законодательства рискует подорвать конституционные права и неприкосновенность частной жизни. В правозащитной организации Amnesty International призвали парламент отклонить закон, указывая, что он не предусматривает эффективных способов обжалования мер.
«Эти непропорциональные полномочия являются еще одним жестоким и принудительным инструментом для создания все более враждебной среды для мигрантов в Европе и для тех, кто проявляет к ним солидарность», — заявила заместитель регионального директора Amnesty International Динушика Диссанаяке.
По всей стране также прошли акции протеста против закона. По меньшей мере 50 демонстраций прошли в разных городах.
В эту среду несколько тысяч человек собрались на демонстрацию в центре Брюсселя, выстроившись в живую цепь напротив Дворца правосудия. Участники скандировали лозунги «Нет полицейскому государству» и «Никто не является нелегалом».
Несмотря на общественное сопротивление, закон был одобрен большинством. Министр убежища, миграции и социальной интеграции Бельгии Аннелин Ван Боссёйт назвала его целью высылку из страны «насильников, наркопреступников и проповедников ненависти».