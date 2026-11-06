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В Бельгии полиции разрешили задерживать подозреваемых в нелегальной миграции в их домах

The Insider
Акция протеста против закона, на лентах — лозунг “STOP visites domiciliaires”, что переводится как «Остановите вторжения в дома», Брюссель, 4 ноября 2026. Фото: Belgia Image

Акция протеста против закона, на лентах — лозунг “STOP visites domiciliaires”, что переводится как «Остановите вторжения в дома», Брюссель, 4 ноября 2026. Фото: Belgia Image

Парламент Бельгии одобрил закон, разрешающий полиции заходить в дома предполагаемых нелегальных мигрантов и проводить в них обыски. Об этом пишут VRT News и Bruzz

Закон одобрили в пятницу утром, 6 ноября, после целой ночи дебатов в парламенте. Норма разрешает сотрудникам полиции заходить в дома людей, которых подозревают в нахождении на территории страны нелегально. До сих пор их задержание было возможно только в общественных местах. 

Для силовиков есть ряд ограничений: 

  • обязательное разрешение на вход в жилище от судьи; 
  • присутствие сотрудников иммиграционной службы; 
  • временные рамки обыска: с 5 утра до 9 вечера. 

Закон уточняет, что зайти могут только в дом к тем, кто представляет «опасность для общественного порядка или национальной безопасности». Для этого нужны существенные доказательства. Арест возможен только в том случае, если уже принято решение о том, что эти лица не могут оставаться в Бельгии. 

Мера стала частью более широкой инициативы правоцентристской коалиции премьер-министра Барта де Вевера по ограничению миграции. Ее широко раскритиковали правозащитные группы. Например, ее сравнили с жесткими арестами, которые проводят сотрудники американской миграционной службы ICE. 

Один из участников акции протеста против законопроекта с лозунгом «Нет ICE в Бельгии»

Один из участников акции протеста против законопроекта с лозунгом «Нет ICE в Бельгии»

FGTB Liège-Huy-Waremme

По мнению критиков закона, разрешение полиции входить в частные дома для соблюдения иммиграционного законодательства рискует подорвать конституционные права и неприкосновенность частной жизни. В правозащитной организации Amnesty International призвали парламент отклонить закон, указывая, что он не предусматривает эффективных способов обжалования мер.

«Эти непропорциональные полномочия являются еще одним жестоким и принудительным инструментом для создания все более враждебной среды для мигрантов в Европе и для тех, кто проявляет к ним солидарность», — заявила заместитель регионального директора Amnesty International Динушика Диссанаяке.

По всей стране также прошли акции протеста против закона. По меньшей мере 50 демонстраций прошли в разных городах. 

Фото: Rtbf

Фото: Rtbf

В эту среду несколько тысяч человек собрались на демонстрацию в центре Брюсселя, выстроившись в живую цепь напротив Дворца правосудия. Участники скандировали лозунги «Нет полицейскому государству» и «Никто не является нелегалом». 

Несмотря на общественное сопротивление, закон был одобрен большинством. Министр убежища, миграции и социальной интеграции Бельгии Аннелин Ван Боссёйт назвала его целью высылку из страны «насильников, наркопреступников и проповедников ненависти».

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Публикация:«В Бельгии полиции разрешили задерживать подозреваемых в нелегальной миграции в их домах»

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