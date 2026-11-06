«Первый отдел»: За девять месяцев в России вынесли рекордные 1865 приговоров по делам о «терроризме» — больше, чем за весь 2025 год

Российские суды за девять месяцев 2026 года вынесли рекордные 1865 приговоров по «террористическим» статьям в отношении как минимум 2013 человек. Это больше, чем за весь 2025 год. Такие данные публикует правозащитный проект «Первый отдел» на основе статистики Parubets Analytics.

Число приговоров по этим статьям резко выросло после начала полномасштабной войны в Украине. В 2024 году российские суды вынесли 921 приговор, в 2025-м — уже 1776. Как сообщали правозащитники ранее, в прошлом году по «террористическим» статьям осудили 2078 человек — вдвое больше, чем в 2024-м. Значительная часть таких дел связана не с совершением терактов, а с публикациями в соцсетях, комментариями и денежными переводами.

Количество приговоров росло и на протяжении года: в первом квартале суды вынесли 449 решений, во втором — 696, в третьем — 720. Пиковым месяцем стал июль, когда было вынесено 295 приговоров. В июле–сентябре военные суды осуждали в среднем по 12 человек каждый рабочий день. Одновременно ускорилось рассмотрение дел: медианный срок от поступления материалов в суд до приговора сократился с 47 дней в первом квартале до 37 дней в третьем. Более двух третей дел в июле–сентябре рассматривались менее двух месяцев.

Самой распространенной среди обвинений по одной террористической статье остается статья 205.2 УК РФ — о публичных призывах, оправдании или пропаганде терроризма. За девять месяцев по ней осудили 785 человек. При этом ее доля снизилась с 54,3% в первом квартале до 49,5% в третьем. Одновременно выросла доля дел по статье о содействии террористической деятельности, которая в том числе предусматривает ответственность за финансирование, — с 9,8% до 14,8%.

По подсчетам правозащитников, у 203 осужденных «террористические» статьи сочетались с обвинениями в госизмене, шпионаже или конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством. Еще у 175 человек — с «экстремистскими» статьями, а у 24 — с обвинениями в диверсиях. Исследователи также отмечают, что значительная часть дел по статьям об обучении терроризму и участии в террористическом сообществе связана с попытками россиян вступить в подразделения, воюющие на стороне Украины, в частности в легион «Свобода России» и Русский добровольческий корпус.

Наибольшее число приговоров вынес Южный окружной военный суд — 682 за 9 месяцев. Он рассматривает в том числе дела с оккупированных территорий Украины. Вместе со 2-м Западным окружным военным судом на эти две инстанции пришлось 1152 приговора, или почти 62% от общего количества.

Личности 1312 из 2013 осужденных (65,2%) скрыты в опубликованных судебных данных.

Глава «Первого отдела» Дмитрий Заир-Бек прогнозирует, что к концу года число приговоров по террористическим статьям достигнет примерно 2500. Особое беспокойство у него вызывает рост преследований за денежные переводы, в том числе совершенные с помощью криптовалют.

«Следующая волна „террористических“ дел в России будет финансовой, и под нее попадут люди, которые давно забыли о своих донатах», — считает Заир-Бек.

По его словам, российские системы финансового мониторинга совершенствуются и позволяют силовикам отслеживать старые криптовалютные транзакции, а в некоторых случаях — устанавливать их отправителей.