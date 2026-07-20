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Новости

Более 2000 человек осудили в РФ в прошлом году по «террористическим» статьям. Показатель вдвое больше, чем годом ранее — правозащитники

The Insider
Станислав Красильников / ТАСС

Станислав Красильников / ТАСС

Российские суды в прошлом году вынесли не менее 1776 приговоров по так называемым террористическим статьям в отношении 2078 человек. Это вдвое больше, чем в 2024 году, когда осудили 1021 человека, и максимум с момента принятия современного Уголовного кодекса в 1996 году.

Данные приводят правозащитный проект «Первый отдел» и аналитики из Parubets Analytics. Судебный департамент при Верховном суде не опубликовал официальную статистику за 2025 год. Исследователи самостоятельно собирали данные из открытых источников.

«Первый отдел»

«Первый отдел»

Почти половине осужденных, 889-ти, вменили статью 205.2 о публичных призывах, оправдании или пропаганде терроризма. В 588 случаях это было единственным обвинением: людей преследовали исключительно за публикации, комментарии и другие высказывания.

Как минимум в делах 929 осужденных, или 45% от общего числа, правозащитники обнаружили признаки политического преследования. Авторы исследования считают эту оценку минимальной, поскольку заседания нередко проходят в закрытом режиме, а сведения о фигурантах скрывают. В официальных базах отсутствуют имена 1383 из 2078 осужденных.

Не менее 630 приговоренных оказались гражданами Украины — это около 30% от общего числа. Среди них были украинские военнопленные, жители оккупированных территорий и гражданские лица. Только 2-й Западный окружной военный суд за год вынес приговоры как минимум 357 украинским военнослужащим, участвовавшим в боях в Курской области.

Основная часть дел сосредоточена в нескольких военных судах. На 2-й Западный и Южный окружные военные суды пришлось 1079 приговоров — более 60% от общего числа. Вместе с Центральным окружным военным судом они вынесли почти три четверти всех решений по «террористическим» статьям.

Конкретные наказания удалось установить для 809 человек. Пятнадцать осужденных получили пожизненные сроки, в том числе восемь фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту. Медианный срок лишения свободы составил 15 лет. Из 794 человек с известными сроками заключения 467 получили от 15 лет колонии до пожизненного.

Глава «Первого отдела» Дмитрий Заир-Бек связывает рост числа дел с использованием программ для поиска комментариев в соцсетях и отслеживания пожертвований, а также с созданием подставных сайтов, ботов и чатов. По его словам, дела о терроризме возбуждают как в связи с реальными насильственными преступлениями, так и из-за антивоенных высказываний или незначительного саботажа.

Заир-Бек полагает, что репрессивная практика продолжит расширяться. Из-за перегруженности окружных военных судов власти, по его мнению, могут передать часть дел региональным судам, что позволит значительно увеличить число процессов.

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