Более 2000 человек осудили в РФ в прошлом году по «террористическим» статьям. Показатель вдвое больше, чем годом ранее — правозащитники

Почти половине осужденных, 889-ти, вменили статью 205.2 о публичных призывах, оправдании или пропаганде терроризма. В 588 случаях это было единственным обвинением: людей преследовали исключительно за публикации, комментарии и другие высказывания.

Как минимум в делах 929 осужденных, или 45% от общего числа, правозащитники обнаружили признаки политического преследования. Авторы исследования считают эту оценку минимальной, поскольку заседания нередко проходят в закрытом режиме, а сведения о фигурантах скрывают. В официальных базах отсутствуют имена 1383 из 2078 осужденных.

Не менее 630 приговоренных оказались гражданами Украины — это около 30% от общего числа. Среди них были украинские военнопленные, жители оккупированных территорий и гражданские лица. Только 2-й Западный окружной военный суд за год вынес приговоры как минимум 357 украинским военнослужащим, участвовавшим в боях в Курской области.

Основная часть дел сосредоточена в нескольких военных судах. На 2-й Западный и Южный окружные военные суды пришлось 1079 приговоров — более 60% от общего числа. Вместе с Центральным окружным военным судом они вынесли почти три четверти всех решений по «террористическим» статьям.

Конкретные наказания удалось установить для 809 человек. Пятнадцать осужденных получили пожизненные сроки, в том числе восемь фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту. Медианный срок лишения свободы составил 15 лет. Из 794 человек с известными сроками заключения 467 получили от 15 лет колонии до пожизненного.

Глава «Первого отдела» Дмитрий Заир-Бек связывает рост числа дел с использованием программ для поиска комментариев в соцсетях и отслеживания пожертвований, а также с созданием подставных сайтов, ботов и чатов. По его словам, дела о терроризме возбуждают как в связи с реальными насильственными преступлениями, так и из-за антивоенных высказываний или незначительного саботажа.

Заир-Бек полагает, что репрессивная практика продолжит расширяться. Из-за перегруженности окружных военных судов власти, по его мнению, могут передать часть дел региональным судам, что позволит значительно увеличить число процессов.