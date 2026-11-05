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Самый юный фигурант реестра «террористов» оказался соседом взорванного под Петербургом военного летчика — «Важные истории»

The Insider
Фото: «Фонтанка»

Фото: «Фонтанка»

Ставший самым юным фигурантом «перечня террористов и экстремистов» Росфинмониторинга 14-летний Николай Никитин жил в одном доме с подполковником Сергеем Сечковым, погибшим при взрыве автомобиля под Санкт-Петербургом в августе 2026 года, выяснили «Важные истории». 14 лет подростку исполнилось в июне, а уже 3 ноября его внесли реестр. При этом журналисты подчеркивают, что установить связь между уголовным преследованием подростка и убийством военного пока не удалось.

Никитин с семьей проживал в микрорайоне Славянка в Шушарах, где Минобороны массово закупало квартиры для военнослужащих. Отец подростка работает в Военно-космической академии имени Можайского. В одном доме с Никитиными жил начальник штаба 332-го отдельного вертолетного полка 6-й армии ВВС и ПВО Сергей Сечков. Согласно изученным журналистами сведениям, в 2023 году военный как минимум трижды заказывал товары по этому адресу.

Сечков погиб 27 августа при взрыве автомобиля возле соседнего корпуса на Колпинском шоссе. Находившаяся вместе с ним жена получила ранения. Как ранее писала «Фонтанка», следствие подозревало в установке взрывного устройства 24-летнюю россиянку, которая накануне заложила бомбу под автомобиль, а за несколько часов до взрыва вылетела в Турцию.

Отец подростка, 43-летний Роман Никитин, с 2021 года работал в пятом научно-исследовательском отделе НИИ Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге, выяснили «Важные истории». В телефонных книгах других пользователей он также записан как сотрудник 13-й кафедры академии. Это один из основных российских военных вузов, где готовят офицеров Воздушно-космических сил, в том числе специалистов для военной разведки. Чем именно занимается пятый научно-исследовательский отдел, неизвестно: в открытых источниках информация о нем отсутствует.

Журналисты связались с Романом Никитиным, но тот заявил, что ничего не знает об уголовном преследовании сына. «Вы, наверное, перепутали. Тут какая-то ошибка, вы не первый мне звоните», — сказал он. Аналогичный ответ он дал Telegram-каналу «Пост-». Брат подростка на сообщение «Важных историй» не ответил.

До появления Никитина в списке самой молодой его участницей была 14-летняя Софья Моисеева из Самары, которая старше подростка на три недели. Как рассказывала ее мать, девочка хранила наклейки с изображением совершившего массовое убийство в Керченском политехническом колледже Владислава Рослякова и вела Telegram-канал, в котором следователи усмотрели призывы к терроризму. По словам матери, создать канал Софье посоветовала 16-летняя интернет-знакомая из Украины. «Важные истории» также выяснили, что школьница участвовала в фанатском чате, посвященном фильму Zero Day о подростках, готовивших нападение на школу, где обсуждала с другими участниками вымышленные истории о персонажах фильма.

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Публикация:«Самый юный фигурант реестра «террористов» оказался соседом взорванного под Петербургом военного летчика — «Важные истории»»

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