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Новости

Во Франции около 600 тысяч человек вышли на рекордные с сентября протесты против роста стоимости жизни

The Insider
Фото: Sebastien Salom-Gomis/AFP/Getty Images

Фото: Sebastien Salom-Gomis/AFP/Getty Images

Во Франции 5 ноября около 600 тысяч человек приняли участие в общенациональной акции против роста стоимости жизни, сообщает Bloomberg со ссылкой на предварительную оценку МВД. По стране прошло около 180 мероприятий, и число участников в этот день стало максимальным с начала волнений в сентябре. В министерстве заявили, что акции прошли спокойно, хотя в Нанте и Орлеане не обошлось без инцидентов. В Лионе подожгли автомобиль, а под Тулузой — школу.

Протесты организовали основные профсоюзы госсектора и частных компаний. К ним присоединились «желтые жилеты» и студенты, которые с сентября требуют решить проблемы переполненных классов, нехватки учителей и ветхих школьных зданий. Бастовали почти 10% служащих, напрямую нанятых государством. Глава профсоюза CGT Софи Бине предупредила правительство:

«Чем дольше вы ждете, тем выше счет».

Компания SNCF сообщила о перебоях на региональных линиях, в том числе в Парижском регионе, отменен каждый десятый скоростной поезд. В столице закрыли не менее 25 станций метро, забастовку объявили докеры, не работали 2,2% лицеев. Вечером офис премьер-министра Себастьена Лекорню сообщил, что в понедельник он соберет профсоюзы и работодателей, чтобы ответить на требования о зарплатах и покупательной способности.

Накануне Национальное собрание отклонило проект бюджета в первом чтении, теперь документ передадут в Сенат. Правительство может провести бюджет без голосования по статье 49.3 конституции, рискуя вотумом недоверия, или ввести его указом. Власти рассчитывают сократить дефицит до 5% ВВП в 2027 году, в этом году он вырастет до 5,4%. До президентских выборов остается полгода.

Предыдущая крупная акция прошла 17 октября. Тогда протестующие столкнулись с полицией в Париже, Марселе, Тулузе, Анже и Лионе, к середине дня были задержаны 272 человека. Волна протестов началась в сентябре с выступлений школьников из пригородов Парижа.

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Публикация:«Во Франции около 600 тысяч человек вышли на рекордные с сентября протесты против роста стоимости жизни»

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