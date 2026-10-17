Массовые протесты прошли в Париже, Марселе и других городах Франции. МВД сообщило о задержании 272 человек

В нескольких городах Франции 17 октября произошли столкновения между протестующими и полицией, передает Reuters. Десятки тысяч людей вышли на улицы, протестуя против роста стоимости жизни и ухудшения качества государственных услуг.

Столкновения зафиксированы в Париже, Марселе, Тулузе, Анже и Лионе. В столице полиция применяла против протестующих слезоточивый газ. Мэр Марселя сообщил, что повреждено здание городской администрации. По данным МВД, к середине дня были задержаны 272 человека. Министерство сообщило о грабежах в магазинах и нападениях на общественные здания. Ответственность за беспорядки власти возлагают на представителей «ультралевых» сил.