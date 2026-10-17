Массовые протесты прошли в Париже, Марселе и других городах Франции. МВД сообщило о задержании 272 человек

В нескольких городах Франции 17 октября произошли столкновения между протестующими и полицией, передает Reuters. Десятки тысяч людей вышли на улицы, протестуя против роста стоимости жизни и ухудшения качества государственных услуг.
Столкновения зафиксированы в Париже, Марселе, Тулузе, Анже и Лионе. В столице полиция применяла против протестующих слезоточивый газ. Мэр Марселя сообщил, что повреждено здание городской администрации. По данным МВД, к середине дня были задержаны 272 человека. Министерство сообщило о грабежах в магазинах и нападениях на общественные здания. Ответственность за беспорядки власти возлагают на представителей «ультралевых» сил.
Как рассказала The Insider жительница Парижа, в центре города участники протестов собирали припаркованные на улицах велосипеды и самокаты, складывали их в груды и поджигали. Из-за этого в воздухе стоит очень сильный запах жженной резины, а также газа, который применяла полиция. «Повсюду разбитые бутылки, пепел, как будто по полю боя идешь», — рассказала собеседница The Insider. По ее словам, находясь у станции метро Арз-э-Метье около 19 часов по местному времени она слышала несколько взрывов. По улицам рассеяны группы молодых людей в черной одежде и в масках. При этом многие кафе продолжают работать, но держат двери запертыми, пуская посетителей по звонку.
Массовые протесты начались во Франции в сентябре. Первоначально в них участвовали школьники из пригородов Парижа, протестующие против низкого качества обучения: учащиеся жаловались на переполненные классы, нехватку преподавателей, состояние школьных зданий. 29 сентября во Франции прошла общенациональная забастовка работников государственного сектора. По всей стране прошли десятки демонстраций и митингов. В акции участвовали учителя, медики, сотрудники территориальных администраций, пожарные и другие работники госслужбы. Одновременно протесты и блокировки охватили более 330 лицеев.
В начале октября министр национального образования страны Эдуар Жеффре сообщил, что в ходе протестов лицеистов пострадали не менее 190 учащихся и 78 сотрудников учебных заведений.