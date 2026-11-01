В 34 городах Германии прошли протесты молодежи, переросшие в ряде случаев в насилие. Беспорядки были зафиксированы во Франции и Швейцарии

В Германии в 34 городах, включая Берлин, Франкфурт-на-Майне и Мюнхен, прошли многотысячные протесты, организованные движением Gen Z regelt («Зумеры рулят»). Об этом сообщает агентство Reuters. Демонстранты — преимущественно студенты и школьники — выступали против введения обязательной воинской службы, сокращения социальных расходов, а также требовали увеличения инвестиций в образование. В ряде городов акции, совпавшие с празднованием Хэллоуина 31 октября, закончились столкновениями с полицией. Беспорядки также произошли во Франции и Швейцарии.

Как отмечают власти Германии, в целом митинги пришли мирно, однако в ряде городов акции все-таки переросли в насилие. В частности, во Франкфурте-на-Майне — крупнейшем финансовом центре ФРГ — между полицией и протестующими произошли столкновения, правоохранителям пришлось применить водометы для разгона демонстрантов, начавших бросать в полицейских петарды. В городе были разграблены по меньшей мере два магазина, еще несколько получили повреждения. Местная полиция сообщала:

«Беспорядки с применением насилия продолжаются. В центре города разбиты витрины нескольких магазинов. В сотрудников экстренных служб бросают „коктейли Молотова”».

По данным AFP, среди разграбленных торговых точек оказался и оружейный магазин. Полиция отчиталась о задержании подозреваемого и изъятии двух единиц оружия. Как сообщал журналист агентства с места событий, значительная часть главной торговой улицы Франкфурта была перекрыта, над районом кружил полицейский вертолет, а на улицах время от времени раздавались звуки взрывов. Как минимум один сотрудник правоохранительных органов получил ранение во время беспорядков во Франкфурте.