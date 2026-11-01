В 34 городах Германии прошли протесты молодежи, переросшие в ряде случаев в насилие. Беспорядки были зафиксированы во Франции и Швейцарии

В Германии в 34 городах, включая Берлин, Франкфурт-на-Майне и Мюнхен, прошли многотысячные протесты, организованные движением Gen Z regelt («Зумеры рулят»). Об этом сообщает агентство Reuters. Демонстранты — преимущественно студенты и школьники — выступали против введения обязательной воинской службы, сокращения социальных расходов, а также требовали увеличения инвестиций в образование. В ряде городов акции, совпавшие с празднованием Хэллоуина 31 октября, закончились столкновениями с полицией. Беспорядки также произошли во Франции и Швейцарии.
Как отмечают власти Германии, в целом митинги пришли мирно, однако в ряде городов акции все-таки переросли в насилие. В частности, во Франкфурте-на-Майне — крупнейшем финансовом центре ФРГ — между полицией и протестующими произошли столкновения, правоохранителям пришлось применить водометы для разгона демонстрантов, начавших бросать в полицейских петарды. В городе были разграблены по меньшей мере два магазина, еще несколько получили повреждения. Местная полиция сообщала:
«Беспорядки с применением насилия продолжаются. В центре города разбиты витрины нескольких магазинов. В сотрудников экстренных служб бросают „коктейли Молотова”».
По данным AFP, среди разграбленных торговых точек оказался и оружейный магазин. Полиция отчиталась о задержании подозреваемого и изъятии двух единиц оружия. Как сообщал журналист агентства с места событий, значительная часть главной торговой улицы Франкфурта была перекрыта, над районом кружил полицейский вертолет, а на улицах время от времени раздавались звуки взрывов. Как минимум один сотрудник правоохранительных органов получил ранение во время беспорядков во Франкфурте.
Министр внутренних дел федеральной земли Гессен Роман Позек заявил, что в толпу демонстрантов в городе проникли «около 100 левых экстремистов». Он отметил:
«Позорно, что это мероприятие во Франкфурте закончилось именно так. У нас перед глазами стоят кадры из Франции: разграбленные магазины, горящие дома, горящие полицейские автомобили и нападения на полицейских. В этом плане Франция ни в коем случае не должна становиться примером для подражания».
AFP подчеркивает, что полиции пришлось также применить водометы в Гамбурге и Кельне после того, как протестующие начали забрасывать сотрудников полиции петардами, камнями и бутылками. Яйца и бутылки полетели в правоохранителей и в Берлине. В Бонне один сотрудник полиции получил легкие травмы во время столкновений с демонстрантами.
По данным Gen Z regelt, по всей стране в акциях приняли участие около 120 тысяч человек, хотя изначально организаторы рассчитывали на 180 тысяч. Представители движения заверили, что не имеют отношения к насилию, вспыхнувшему в городах на фоне протестов:
«Экстремистским группировкам, антиконституционной символике, расизму и разжиганию ненависти нет места среди нас».
По данным полиции Франкфурта, Мюнхена и Берлина, в акциях в трех городах приняли участие около 18 тысяч человек – вдвое меньше 36 тысяч, на которых настаивают организаторы.
Протесты — уже третьи выходные подряд — прошли 31 октября и во Франции, отмечает Reuters. Как сообщает The Guardian со ссылкой на МВД страны, по всей Франции участие в акциях приняли около 320 тысяч человек. Полиция задержала 565 протестующих.
Кроме того, демонстрации состоялись и в Швейцарии. В Базеле и Цюрихе акции переросли в беспорядки, сообщает Swissinfo.
В частности, в Цюрихе толпа повредила автобусную остановку, подожгла баррикаду из мусорных баков и велосипедов, был подожжен автомобиль и повреждены витрины нескольких магазинов. В Базеле демонстранты также подожгли баррикады из мусорных баков и металлических ограждений.