Во Франции до 800 тысяч человек вышли на протесты против дороговизны. Полиция применила водометы и слезоточивый газ

Во Франции в субботу, 24 октября, прошли массовые протесты против роста стоимости жизни, недостаточного финансирования образования и ограничений свободы собраний. По данным МВД страны, в демонстрациях участвовали 410 тысяч человек, профсоюз CGT оценил число протестующих примерно в 800 тысяч. В Париже и других крупных городах произошли столкновения с полицией, которая применяла водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Об этом сообщают Le Monde, Euronews и «Би-би-си».

Крупнейшая демонстрация состоялась в Париже, где, по подсчетам полиции, собрались 110 тысяч человек, а по оценке профсоюзов — 250 тысяч. Столкновения начались около 17:30, когда колонна достигла конечной точки согласованного маршрута у Порт-де-Венсен на востоке столицы. Часть демонстрантов стала бросать в полицейских различные предметы, после чего силовики применили водометы и слезоточивый газ. Парижская префектура заявила, что в нападениях на сотрудников полиции участвовали более 500 человек.

Один из участников акции рассказал «Би-би-си», что полицейские начали разгонять людей дубинками, в том числе тех, кто пытался покинуть место демонстрации. По словам молодого человека, полицейский ударил его дубинкой по лицу. Журналисты зафиксировали у собеседника рану.

Столкновения произошли также в Лионе, Марселе, Лилле, Нанте, Страсбурге, Гренобле, Тулузе и других городах. В Лионе полиция разгоняла участников шествия слезоточивым газом, а на улицы вывели бронемашины жандармерии. В Нанте демонстранты проникли в центр города, где власти запретили проведение акций. Полицейские использовали водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В Марселе силовики также применили газ и водометы при разгоне участников после завершения основного шествия.

В Тулузе во время столкновений тяжело пострадал 20-летний демонстрант. По информации AFP, он получил серьезную травму правой кисти. Медик, оказывавший ему помощь, сообщил о повреждении нескольких пальцев в результате взрыва устройства поблизости. Власти заявили, что обстоятельства ранения пока неизвестны и будут расследованы.

К вечеру полиция сообщила о десятках задержаний в разных городах. По данным «Би-би-си», спустя несколько часов после начала акций число задержанных по стране достигло 135 человек. В одном только Париже полиция провела более трех тысяч проверок и задержала 65 человек, пишет Le Monde.

Власти направили на улицы 70 тысяч силовиков

Накануне протестов французские власти усилили меры безопасности, чтобы не допустить повторения беспорядков 17 октября. Тогда в нескольких городах произошли массовые столкновения с полицией, участники беспорядков поджигали автомобили и здания, разбивали витрины и грабили магазины. В Париже столкновения продолжились и на следующий день.

На этот раз для охраны порядка мобилизовали около 70 тысяч полицейских и жандармов. В нескольких городах власти запретили демонстрации в центральных районах, а в Париже накануне акции изменили согласованный маршрут шествия. Вместо первоначального маршрута между площадями Бастилии и Нации протестующим разрешили пройти от Порт-д’Итали до Порт-де-Венсен.

Профсоюзы и представители левых партий раскритиковали ограничения, заявив, что они препятствуют проведению мирных демонстраций. В ряде городов участники акций пытались пройти через запрещенные районы, что приводило к столкновениям с полицией.

Несмотря на многочисленные стычки, протесты 24 октября сопровождались меньшим масштабом разрушений, чем неделей ранее. При этом в некоторых городах вновь поджигали мусорные контейнеры и автомобили, а в Гренобле группы молодых людей разбили несколько витрин банков и агентств недвижимости.

Протесты распространились на Бельгию

В тот же день акции протеста прошли в соседней Бельгии. В Брюсселе несколько сотен преимущественно молодых демонстрантов выступили против недостаточного финансирования образования и чрезмерного применения силы полицией.

По данным Reuters, во время столкновений бельгийская полиция применила слезоточивый газ и перцовые аэрозоли. Журналисты агентства наблюдали, как сотрудники полиции преследовали демонстрантов, а одного из них били руками и ногами. Всего были задержаны девять человек: пятеро — за нарушение общественного порядка, еще четверо — за хранение запрещенного оружия и подстрекательство к беспорядкам.

Акции в Бельгии, как и во Франции, продолжаются вторую неделю, однако организованы независимо друг от друга.

Почему французы вышли на улицы

Нынешние выступления объединяют профсоюзы, школьников, студентов и других граждан, недовольных экономической и социальной политикой властей. Среди основных требований — повышение покупательной способности, увеличение финансирования государственных услуг, улучшение условий обучения и обеспечение доступности образования.

Школьники и студенты жалуются на нехватку преподавателей, неудовлетворительное состояние учебных заведений и проблемы с поступлением в университеты. Часть участников требует реформирования или отмены французской системы распределения абитуриентов Parcoursup.

После жестких столкновений с полицией во время предыдущих демонстраций к социально-экономическим требованиям добавились протесты против полицейского насилия и ограничений права на собрания. Участники акций обвиняют власти в чрезмерном применении силы и попытках подавить протестное движение. В некоторых городах именно свобода демонстраций стала одной из главных тем субботних выступлений.

Во время предыдущих протестов, 17 октября, массовыми демонстрациями воспользовались также мародеры. В Париже группы людей разбивали витрины и грабили магазины, в том числе бутики известных брендов. По данным Associated Press, по всей Франции около трех тысяч торговых точек и предприятий были разграблены или повреждены. Опасаясь повторения беспорядков, перед новыми акциями власти ограничили маршруты шествий, а владельцы магазинов начали заколачивать витрины.