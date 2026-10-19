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Новости

Протесты в Италии переросли в погромы, а блокада портов и трасс дальнобойщиками привела к дефициту в супермаркетах и на заправках

The Insider
Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Италию в выходные охватили две волны протестов против роста стоимости жизни, пишет The New York Times. На севере страны тысячи студентов вышли на марши против низких зарплат, высоких налогов, подорожания продуктов и топлива, а также сокращения госфинансирования. На юге фермеры и дальнобойщики с прошлой недели блокируют порты и крупные трассы, протестуя против цен на топливо, которые выросли из-за войны в Иране. В супермаркетах и на заправках из-за этого возник дефицит товаров.

Крупнейшая акция прошла в Милане, где, по данным полиции, собрались около 2 тысяч человек. Марши также состоялись в Болонье, Турине, Брешии, Бергамо и других городах. Часть акций переросла в беспорядки — люди в масках грабили магазины, поджигали и бросали в полицию разные предметы, а та применила водометы и слезоточивый газ. В Милане задержали 32 человека, большинство из них несовершеннолетние, пострадали 14 полицейских. Местная бизнес-ассоциация оценила ущерб более чем в €1 млн.

Премьер-министр Джорджа Мелони выразила уважение мирным демонстрантам, но осудила насилие. Она написала в соцсетях: «Протестовать — это право. Поджигать наши города — нет». В понедельник Мелони провела совещание, на котором обсуждалось ужесточение наказаний для участников беспорядков. Мэр Милана Джузеппе Сала назвал нападения на полицию, общественные пространства и бизнес «недопустимыми и неоправданными».

Министр транспорта Маттео Сальвини планировал встретиться с представителями бастующих дальнобойщиков на следующей неделе, но перенес встречу на вторник, после того как пресса начала писать о последствиях блокад. Он пообещал, что правительство сделает всё возможное, чтобы удовлетворить их требования.

Протесты в Италии стали частью волны выступлений в Европе. В Испании люди вышли на улицы из-за роста арендной платы, в Албании — из-за коррупции и падения уровня жизни. Во Франции протесты учащихся против условий в школах в эти выходные переросли в самые масштабные беспорядки за десятилетия. Французские лицеисты присоединились к общенациональной забастовке госсектора 29 октября, тогда акции затронули 338 учебных заведений, по данным Минобразования Франции.

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Публикация:«Протесты в Италии переросли в погромы, а блокада портов и трасс дальнобойщиками привела к дефициту в супермаркетах и на заправках»

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