Власти ряда французских городов объявили комендантский час из-за протестов. В Париже он действует в нескольких районах в центре

Частичный комендантский час ввели власти нескольких французских городов. В Париже он охватывает несколько улиц в центре города, сообщает BFMTV.

Во французской столице комендантский час будет действовать на площади Республики, которая стала одним из центров протестной активности, и на улицах, прилегающих к торговому центру Les Halles и одноименным станциям метро. Он будет действовать с 23:00 до 6:00.

Ограничения в Париже будут распространяться на всех, а не только на несовершеннолетних.

В дополнение к комендантскому часу в Париже ввели запрет на демонстрации с восьми часов вечера и до шести часов утра.