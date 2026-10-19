Власти ряда французских городов объявили комендантский час из-за протестов. В Париже он действует в нескольких районах в центре

Частичный комендантский час ввели власти нескольких французских городов. В Париже он охватывает несколько улиц в центре города, сообщает BFMTV.
Во французской столице комендантский час будет действовать на площади Республики, которая стала одним из центров протестной активности, и на улицах, прилегающих к торговому центру Les Halles и одноименным станциям метро. Он будет действовать с 23:00 до 6:00.
Ограничения в Париже будут распространяться на всех, а не только на несовершеннолетних.
В дополнение к комендантскому часу в Париже ввели запрет на демонстрации с восьми часов вечера и до шести часов утра.
Также BFMTV пишет о схожих мерах в центре Ниццы, Лиона, Лилля и других городов по всей стране.
Введение комендантского часа ранее анонсировал премьер-министр Франции Себастьен Лекорню. В связи с беспорядками, охватившими Францию, он допустил также введение чрезвычайного положения.
Начавшиеся еще в сентябре массовые протесты во Франции на прошедших выходных переросли в столкновения с полицией. Отмечались случаи поджогов и мародерства. Протесты изначально начались как акции школьников из-за проблем в системе образования, но затем к ним присоединились и другие французы, недовольные качеством и стоимостью жизни.