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Новости

Власти ряда французских городов объявили комендантский час из-за протестов. В Париже он действует в нескольких районах в центре

The Insider
Фото: AFP

Фото: AFP

Частичный комендантский час ввели власти нескольких французских городов. В Париже он охватывает несколько улиц в центре города, сообщает BFMTV. 

Во французской столице комендантский час будет действовать на площади Республики, которая стала одним из центров протестной активности, и на улицах, прилегающих к торговому центру Les Halles и одноименным станциям метро. Он будет действовать с 23:00 до 6:00. 

Ограничения в Париже будут распространяться на всех, а не только на несовершеннолетних. 

В дополнение к комендантскому часу в Париже ввели запрет на демонстрации с восьми часов вечера и до шести часов утра.

X (Twitter)https://twitter.com/France24_fr/status/2112136961544933480

Также BFMTV пишет о схожих мерах в центре Ниццы, Лиона, Лилля и других городов по всей стране. 

Введение комендантского часа ранее анонсировал премьер-министр Франции Себастьен Лекорню. В связи с беспорядками, охватившими Францию, он допустил также введение чрезвычайного положения. 

Начавшиеся еще в сентябре массовые протесты во Франции на прошедших выходных переросли в столкновения с полицией. Отмечались случаи поджогов и мародерства. Протесты изначально начались как акции школьников из-за проблем в системе образования, но затем к ним присоединились и другие французы, недовольные качеством и стоимостью жизни. 

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Публикация:«Власти ряда французских городов объявили комендантский час из-за протестов. В Париже он действует в нескольких районах в центре»

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