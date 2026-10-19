Во Франции продолжаются протесты: Макрон обвинил в беспорядках «левых экстремистов», глава МВД попытался уйти в отставку, Лувр закрылся

Проходившие 17 октября в Париже, Марселе, Тулузе и других городах Франции протесты переросли в столкновения с полицией. Вечером следующего дня президент Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации, в котором осудил «экстремистов из крайне левых группировок» за разжигание беспорядков. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес попытался подал в отставку, однако Макрон ее не принял. В понедельник, 19 октября, протесты продолжились, протестующие перекрыли вход в Лувр.
Начавшиеся еще в сентябре массовые протесты во Франции продолжают набирать обороты. Произошедшие 17 октября в ряде городов протесты сопровождались столкновениями с полицией, поджогами и мародерством. В Париже применяли слезоточивый газ, в Марселе пострадало здание мэрии. По данным главы МВД Лорана Нуньеса, более 2 тысяч человек были задержаны.
Вечером 18 октября в воскресенье президент Франции выступил с обращением к нации. Макрон обвинил «экстремистов из крайне левых группировок» и присоединившихся к ним «многочисленных преступников» в насилии, разграблении магазинов и нападениях на общественные здания. Макрон также призвал все политические партии и профсоюзы страны безоговорочно осудить насилие. Одновременно президент признал обоснованность требований мирных демонстрантов, обеспокоенных ростом стоимости жизни и цен на топливо, упомянув конфликт в Персидском заливе, «в котором Франция не участвовала и последствия которого мы ощущаем».
Макрон пообещал, что, несмотря на ситуацию в стране, проведет c 19 по 21 октября серию визитов в Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Катар. Одной из центральных тем поездки Макрона по странам Персидского залива станет энергетическая безопасность, поскольку Франция стремится ослабить напряженность, связанную с поставками и ценами на топливо. В понедельник, 19 октября, лидер Франции прибыл в Кувейт.
Комендантский час
В понедельник состоялось экстренное заседание кабинета министров, которое возглавил премьер-министр Франции Себастьен Лекорню. После совещания Лекорню объявил в прямом эфире о возможности введения режима чрезвычайного положения в связи с беспорядками — «если возникнет необходимость», однако более подходящим решением назвал введение комендантского часа. Он обратился к региональным властям с призывом ввести комендантский час в ряде городов начиная с вечера понедельника. Он не уточнил, в каких именно городах будет введен частичный комендантский час и в какой форме он будет действовать, однако исключил возможность введения полноценного комендантского часа на всей территории Парижа.
Лекорню также обвинил ультралевых в провоцировании беспорядки в преддверии президентских выборов во Франции в 2027 году. «Существует целая сеть, которую могут задействовать, чтобы поставить под вопрос график проведения президентских выборов — и сам факт их проведения», — сказал Лекорню журналистам.
Неудавшаяся отставка
На фоне происходящего министр внутренних дел Лоран Нуньес попытался уйти со своей должности. «Я подал в отставку, потому что несу ответственность за все происходящее», — заявил Нуньес в понедельник в эфире радиостанции France Inter. Однако Эммануэль Макрон отклонил прошение министра об отставке.
В понедельник же протестующие, среди которых, по сообщению Le Figaro, были студенты Школы Лувра, Школы изящных искусств и представители профсоюза CGT Culture, перекрыли доступ в Лувр, чтобы выразить свою поддержку движению старшеклассников и осудить «полицейские репрессии».
На сайте музея и в его Twitter висит предупреждение о том, что в связи со студенческими забастовками Лувр будет закрыт весь понедельник. Музей также обещает, что все средства за оплаченные бронирования на этот день будут автоматически возвращены посетителям.