На футбольном матче в Бразилии командам показали 53 красные карточки. Это мировой рекорд

В результате с поля были удалены 43 игрока, красные карточки также получили восемь членов тренерского штаба и два члена совета директоров «Уберландии». В общей сложности судьи показали 53 красных карточки — это мировой рекорд.

Предыдущий рекорд составлял 36 красных карточек, пишет Би-би-си. Его установили еще в 2011 году в матче пятого дивизиона между клубами «Атлетико Клейпол» и «Викториано Аренас» в Аргентине.

Матч между «Уберландией» и «Маморе» в итоге так и не завершился. Команды должны были встретиться еще раз в это воскресенье, но «Уберландия» признала техническое поражение, поскольку у ее оппонентов осталось всего семь игроков, которые могут выйти на поле. «Маморе» вышла в финал, а «Уберландия» теперь будет бороться за третье место.

По сообщениям местных СМИ, матч закончился вызовом полиции. К силовикам обратились управляющие стадиона Парке ду Сабиа, на котором проходила игра: в протоколе зафиксировали выломанные двери в душевых и раздевалках, разбитые окна, унитазы, сломанные шкафы и скамейки.