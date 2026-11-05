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На футбольном матче в Бразилии командам показали 53 красные карточки. Это мировой рекорд

The Insider
Фото: YouTube/Bola e Batom

Фото: YouTube/Bola e Batom

На полуфинале молодежного чемпионата бразильского штата Минас-Жерайс судьи показали рекордные 53 красные карточки участникам матча. Сам матч закончился вызовом полиции из-за погрома на стадионе. 

Участники матча «Уберландия» и «Маморе» играли в финале молодежного чемпионата штата в возрасте до 20 лет. В начале второго тайма на поле начались беспорядки. Один из игроков «Маморе» оскорбил оппонентов во время празднования забитого гола, из-за чего началась массовая драка. 

X (Twitter)https://twitter.com/AJE_Sport/status/2118191502690021399

В результате с поля были удалены 43 игрока, красные карточки также получили восемь членов тренерского штаба и два члена совета директоров «Уберландии». В общей сложности судьи показали 53 красных карточки — это мировой рекорд. 

Предыдущий рекорд составлял 36 красных карточек, пишет Би-би-си. Его установили еще в 2011 году в матче пятого дивизиона между клубами «Атлетико Клейпол» и «Викториано Аренас» в Аргентине.

Матч между «Уберландией» и «Маморе» в итоге так и не завершился. Команды должны были встретиться еще раз в это воскресенье, но «Уберландия» признала техническое поражение, поскольку у ее оппонентов осталось всего семь игроков, которые могут выйти на поле. «Маморе» вышла в финал, а «Уберландия» теперь будет бороться за третье место. 

По сообщениям местных СМИ, матч закончился вызовом полиции. К силовикам обратились управляющие стадиона Парке ду Сабиа, на котором проходила игра: в протоколе зафиксировали выломанные двери в душевых и раздевалках, разбитые окна, унитазы, сломанные шкафы и скамейки. 

X (Twitter)https://twitter.com/otempo/status/2118008793174777890

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Публикация:«На футбольном матче в Бразилии командам показали 53 красные карточки. Это мировой рекорд»

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