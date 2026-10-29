ФИФА во время чемпионата мира 2026 года заработала на билетах $5 млрд. Сумма в 7 раз превышает доходы от аналогичных продаж на ЧМ-2018 в РФ

Международная федерация футбола (ФИФА) заработала около $5 млрд от продажи билетов и VIP-пакетов во время чемпионата мира 2026 года, который состоялся летом в США, Канаде и Мексике. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники. Указанная сумма в 5 раз превышает выручку от аналогичных продаж на предыдущем чемпионате мира в Катаре и в 7 раз — доходы от реализации билетов на ЧМ-2018 в России.

Как отмечает The Times, результат превзошел ожидания ФИФА, которая изначально рассчитывала выручить от продажи билетов на ЧМ-2026 около $3,3 млрд. Издание подчеркивает, что у столь высоких доходов было две основные причины. Во-первых, прошедший летом мундиаль стал первым мировым футбольным турниром в истории, в котором приняли участие сразу 48 сборных, тогда как с 1998 года в финальной части чемпионатов мира выступали по 32 команды. Это привело к тому, что на минувшем турнире было сыграло 104 матча, а не 64, как ранее.

Во-вторых, ФИФА впервые использовала динамическую систему ценообразования, в результате чего стоимость билетов росла в зависимости от спроса. Помимо этого, организация ввела комиссию — по 15% и с покупателя, и с продавца (то есть 30%) — при продаже билетов на вторичном рынке. Официально ФИФА пока не раскрывала информацию о выручке: отчет о финансовых результатах ЧМ-2026 организация должна представить в следующем финансовом году.

Полученная сумма, по данным The Times, в 5 раз превышает доходы от продажи билетов на ЧМ-2022 в Катаре. Тогда они составили $929 млн. На чемпионате мира в России, состоявшемся в 2018 году, ФИФА получила от продажи билетов и вовсе в 7,2 раза меньше: $540 млн принесли сами билеты, еще $148 млн — VIP-пакеты.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира в США, Канаде и Мексике стал самым коммерчески успешным для ФИФА за всю историю и принес организации рекордные $15 млрд. На втором месте остается турнир в Катаре 2022 года ($7,5 млрд), а на третьем — мундиаль в России ($6,4 млрд).